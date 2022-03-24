矽谷中文學校獲評鑑「最優」 小狀元教育學苑「良好」

舊金山灣區台灣華語文學習中心評鑑績優獎頒發。（記者李榮╱攝影）

中華民國 僑務委員會於去年起以僑校、僑團為基礎，在歐美設立18所具台灣特色的華語文教育 據點「台灣華語文學習中心」。僑委會舉辦台灣華語文學習中心評鑑，金山灣區矽谷 中文學校獲評鑑「最優」、小狀元教育學苑「良好」，並由駐舊金山辦事處處長賴銘琪代表頒贈金質獎牌予矽谷中文學校校長寇惠風，頒贈獎狀給小狀元教育學苑校長陳朝全。

包括金山灣區文教中心主任莊雅淑、副主任徐廣梅、僑務委員呂玉貞、鍾振乾、王龍文、李漢文、李文雄、魏德珍、吳怡明，以及僑務榮譽職人員等30多人出席觀禮。

賴銘琪表示，2021年台灣華語文學習中心能在短時間內成功設立，並投入積極辦理華語文教學、文化推廣等工作，相當不容易。期許矽谷中文學校及小狀元教育學苑能將營運台灣華語文學習中心的經驗，分享並傳承給新設台灣華語文學習中心，提供符合主流社會人士所需的語文及文化課程。

小狀元教育學苑校長陳朝全表示，透過中文學習，能讓主流人士更加深切了解中華民國台灣是一個自由民主的國家，感謝僑務委員會支持並頒獎鼓勵，讓各華語文學習中心有資源及動力持續經營。

矽谷中文學校校長寇惠風感謝僑務委員會對台灣華語文學習中心矽谷中文學校的肯定，「這份榮耀屬於矽谷中文學校經營團隊，也要感謝教學經驗豐富的李希奇教授帶領專業教師團隊，充分運用並展現出僑務委員會新編『來！學華語』成人華語文教材，受到全體學員的歡迎及讚賞。」

僑教中心指出，2021年秋季入門及冬季入門班在僑務榮譽職大力支持下已順利圓滿完成，也邀請僑務榮譽職協助推動學習中心相關事務，因此特聘僑務委員呂玉貞、李文雄、魏德珍、諮詢委員林身影、葉雲河、高玉麗、陳鈞亞擔任該學習中心「榮譽資深顧問」，並在賴銘琪見證下頒發證書。