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靈活性高… 金山出動移動測試車 替代部分檢測站

記者李怡／舊金山報導
舊金山用移動測試車來替代部分新冠病毒檢測站，以靈活應對民眾需求。（舊金山公共衛生局)
舊金山用移動測試車來替代部分新冠病毒檢測站，以靈活應對民眾需求。（舊金山公共衛生局)

舊金山公共衛生部(SFDPH)最近部署新的移動新冠病毒(COVID-19)測試策略，以便能夠根據居民檢測需要，快速擴展或收縮測試規模，並將醫療測試資源集中在陽性率最高的社區。

移動測試項目本周已經展開。由OPTUM Serve運營的移動測試車，已開始在灣景（Bayview）、市場街南（SoMa）和市政中心（Civic Center）的五個接入點進行測試，並將在接下來的90天內提供測試。

舊金山公共衛生局(SFDPH)還擴大了與City Health的合同，在包括米慎（Mission）、灣景和田德隆（Tenderloin）在內的多個預定地點提供移動測試。為實驗室PCR測試收集樣本的City Health服務，預計將於4月的第一周開始。

移動測試站點發布之際，舊金山公衛局準備於3月31日關閉第7街和SoMa測試站點。在1月中旬的需求高峰期，由簽約合作夥伴Color Health管理的SoMa站點的測試平均上升到每天100人，自上周以來已降至平均每天150人。

公共衛生局副主任博巴（Naveena Bobba）說：「我們認識到需要務實和靈活地使用資源。如果病例持續增加，可以根據需要擴大移動測試團隊，可以將目標定位在需求最高的地方。對於大多數擁有醫療保健提供者的舊金山居民來說，這些提供者應該是您去測試的地方。零售店和其他來源也可以買到非處方檢測試劑盒。」

公共衛生局會根據測試陽性率的實時數據，來決定每月將移動測試車停放在哪裡。可在sf.gov/gettested上查看測試車的行程安排。截至13日，舊金山平均每天進行4663次測試，低於1月份Omicron激增高峰時的1萬6178次。最近7天的陽性率為2.4%，而1月份的峰值為18.9%，當時的測試站點迅速擴大了測試能力以應對Omicron激增。

據衛生局發文，儘管人口稠密，但舊金山是全國新冠肺炎住院率和死亡率最低的城市之一。這在很大程度上是由於高疫苗接種率(83%)和加強針接種率，以及社區和企業對新冠病毒安全管控措施的支持，還有測試站點的便利服務。

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