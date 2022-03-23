金山警局報告：去年攔檢、搜捕非裔次數 遠超其他種族

警局局長史考特表示，會找出導致差異執法的原因。（美聯社）

根據舊金山警察 局22日提交給市議會的報告，警局在2021年對非裔 進行攔檢、搜捕和使用武力的次數仍遠超其他種族。儘管總次數在警務改革和平權運動推動下有了實質性的減少，但是不平等的情況依然十分明顯。

聯邦司法部 針對2016年發生的多起有爭議的警察槍擊事件制定了數百條改革目標，該統計報告也是其中之一。

根據報告，非裔被攔截的比率為每1000名居民39次，而白人僅為七次。非裔被搜身的可能性是白人的十倍以上，是西裔的四倍。警察對非裔使用武力的次數是白人的12倍，是西裔的五倍左右。

報告也顯示，舊金山警局明顯減少了使用這三種執法手段的次數。人們也通常把其視作衡量警務工作中種族偏見的判斷標準。

警局局長史考特（Bill Scott）21日表示，警局下一步的工作是確定是什麼因素導致了這樣的差異。「儘管總數下降了，但是這還不夠。」史考特說，「我們現在該如何解決？我們還有很多工作要做。」

市議長華颂善（Shamann Walton）說：「顯然，要實現真正的警務改革還需要很長的路要走。」他表示，警局達到了很多司法部所審理的目標，但是在攔檢搜查、逮捕、過渡執法等方面還存在著很大的種族差異。

史考特說：「這是我們一直在嘗試解決的問題，我們仍需要繼續努力，向著更美好的目標進步。」

反對差異執法是司法部向舊金山警局提出的272項改革建議的重要組成部分。最新的報告指出，警局完成了超過90%的改革目標，還有27項正在進行中。