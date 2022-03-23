解決近萬遊民露宿街頭問題 金山市議員再提案

本月開放的為舊金山遊民建造的收容小房子內部設置。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市議員孟達文22日重提修改法案，要求舊金山市為所有遊民 提供夜宿場所。最新數據顯示，近來市內有近萬流浪漢睡在街頭。修訂的法案最早於2020年提出。本次法案的重提，也得到了市議員梅義加、司嘉怡和楊馳馬的聯合支持。

支持此提案的市議員表示，舊金山市作為美國最富有的城市之一，卻任由無家可歸者流浪在街頭，而沒有在建造永久性住屋的同時建立足夠的臨時住所，令人失望。

在孟達文推動「全民住所」（Place for All）法案之際，舊金山市預計在未來兩年投入10億元，用於解決無家可歸者問題，並購買酒店將其改建為永久住屋。儘管進行了投資 ，但仍然無法滿足遊民的需求。

為所有遊民設立收容場所的成本昂貴。孟達文估計，每年至少需花2000萬元來管理500人的收容安置。而開頭的設立成本則因地點而異，目前還不清楚需要多少地點。

收容場所可能包括小房子、旅館或供遊民搭蓋帳篷的安全睡眠區。此案還將讓市府在三個月內提出報告，說明本市需要創建多少收容所和其成本，並確定遍布全市的地點，以及在三年內實施此項計畫。法案還要求市長和市議會必須提供支持資金。

此項提案引發了去年關於投資臨時收容場所是否會分散人們對建造永久性住屋注意力的辯論。維護遊民權益人士擔心，如果遊民不願移到收容所，可能會被從街頭趕走。

舊金山市長辦公室和遊民者及住房支持部門表示，需要更多時間來審查這份提案。