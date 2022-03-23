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屋崙遊民微型屋火災 市議員勵琪籲全面調查

記者劉先進／屋崙報導
屋崙美麗湖一個遊民微型屋小區崛起聯合點，21日上午發生火災，三個住房單元被燒毀，當並無人員傷亡。（記者劉先進╱攝影）
屋崙美麗湖一個遊民微型屋小區崛起聯合點，21日上午發生火災，三個住房單元被燒毀，當並無人員傷亡。（記者劉先進╱攝影）

屋崙美麗湖2街夾12街附近的一個遊民微型屋小區崛起聯合點（Union Point on the Rise）21日上午發生火災，三個住房單元被燒毀，當並無人員傷亡。屋崙市議員勵琪22日表示，希望全面調查，確定火災的原因。

崛起聯合點社區最初是與市第二區的湖景小院計畫聯合辦公，但地點分開。最近，在崛起聯合點社區的管理和領導層發生變化後，屋崙人類服務局率先將兩個專案合併。

勵琪說，社區五個居民因為火災被趕出房子，她深感心痛。也很感激居民或工作人員沒受傷，感謝屋崙消防局的快速反應。火災的發生是不可接受的。遊民小區必須為客戶、工作人員和附近的社區成員，包括隔壁杜威學院的學生和工作人員提供一個安全和高質量的生活空間。微型房小區是屋崙最有前途的遊民問題干預措施之一，因為所提供的庇護所和服務的品質很高。

感到沮喪的是，儘管她的辦公室在幾個月內多次提出嚴重關切並提供具體建議，但市政府缺乏後續行動和行動，以確保項目與鄰近的遊民社區的合併是安全和成功。這場火災清楚地表明，需要加強問責制，並立即解決大家的關切。

遊民庇護所的設計以安全為優先，這是大家選擇這種庇護所干預措施的一個關鍵原因。每一個都配備了滅火器、煙霧探測器、一氧化碳監測器和緊急出口門，並由防火材料製成。它們符合加州和城市部門的規範要求，包括屋崙消防局。

勵琪說，早期報告顯示，火災是由現場爆炸引起的。消防部門表示，目前火災的原因還沒有確定。已經要求消防局長弗裏曼（Reginald Freeman）進行全面調查，試圖確定火災的原因，並防止再次發生火災。她還要求，市行政官雷斯金（Ed Reiskin）確保人類服務部門在合併這兩個項目時立即採取行動，解決相關問題。

屋崙 遊民 庇護

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