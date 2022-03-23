我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東航墜機將廣西梯田夷平 現場大雨讓搜救暫緩

美確診BA.2破7成 聯邦不再支付未納保者的新冠治療費

包裹遞送臨時分區控制案 金山市議會通過

記者李怡／舊金山報導 
舊金山市議會一致通過，包裹遞送服務的臨時分區控制。（記者李怡╱攝影）
舊金山市議會一致通過，包裹遞送服務的臨時分區控制。（記者李怡╱攝影）

舊金山市議會22日以10票對0票，一致通過了市議會議長華善頌提出的關於「包裹遞送服務臨時分區控制」立法。

在過去的十年中，包裹服務遞送行業迅速發展。舊金山的亞馬遜等公司被指沒有進行足夠的社區建設投入，從而導致污染和交通擁堵增加，人員工資低於行業標準。包裹遞送設施存在嚴重的健康和安全隱患。

這項立法將實施為期18個月的臨時分區控制，要求社區對快遞業提出意見。在18個月內，舊金山可研究和評估包裹遞送服務對土地使用的影響，並考慮適合市內新的永久性土地使用控制措施。立法還將允許社區參與決定，來定奪是否允許快遞業設施和企業進入社區，並確保進入社區的快遞設施運作，使在舊金山生活和工作的居民受益。

當天華善頌與社區代表以及舊金山勞工委員會、聯合食品和商業工人協會等社區與勞工團體，召開支持此項立法的集會。勞工會代表表示，目前舊金山居民對亞馬遜等包裹遞送服務規畫過程中缺乏社區投入，感到擔憂和失望。

華善頌指出，當像亞馬遜這樣的公司在進入社區時，社區和居民應該對他們提議的快遞點有發言權。但現在情況並非如此，因為包裹快遞服務的加入會增加污染和交通擁堵，帶來的是低工資就業。在某些情況下，快遞設施存在嚴重的健康和安全隱患。亞馬遜和進入社區的公司需要尊重社區並與社區合作，以達成協議，減輕污染、交通擁堵和其他將影響社區的潛在危害操作。

議會投票時，亞馬遜公司表示他們將暫停在第7街900號擬建的「最後一哩」倉庫建設，而沒有選擇與勞工、社區和城市領導層合作達成協議。華善頌將會在這18個月期間，探索永久性分區控制的具體實施細則和方法。

舊金山 亞馬遜 勞工

上一則

安樂居醫療總監：金山約6.5萬潛伏結核患 大多境外出生

延伸閱讀

洛縣警長與華人里鄰會議　指導如何做好居家安全

洛縣警長與華人里鄰會議　指導如何做好居家安全
舊金山議員提出10億元法案 想解決近萬遊民露宿問題

舊金山議員提出10億元法案 想解決近萬遊民露宿問題
芝賭場提案3地點入圍 華埠旁78區也在內

芝賭場提案3地點入圍 華埠旁78區也在內
聲援烏克蘭 曼哈頓華埠捐款助難民

聲援烏克蘭 曼哈頓華埠捐款助難民
治安續惡化 上周末29人中槍…社區安全小組將擴大執勤

治安續惡化 上周末29人中槍…社區安全小組將擴大執勤

熱門新聞

Sufoo Life在2021年開了「iTaiwan Foods 台灣美食團購網概念店」，就像台灣柑仔店一樣，零食、甜點、冷凍食品、泡麵一應俱全。（記者江碩涵／攝影）

科技業斜槓跨足食品業 從矽谷賣到南加 目標全美市場

2022-03-18 16:10
法官伯吉絲暫定宣判，駕駛作案車輛逃跑、導致曾爍重傷不治（如圖）的罪犯瑞德（Byron Reed），在州監獄服刑30年到無期徒刑。（曾爍親友供圖）

北加灣區IBM工程師曾爍筆電案 罪犯被判無期徒刑

2022-03-21 19:49
灣區房價居高不下，待售屋數量大幅下跌，有意購屋民眾競相投標。(Getty Images)

多人競標抬高房價 灣區現在購屋恐是最困難時期

2022-03-21 03:10
多名歹徒闖進珠寶店，一陣打、砸、搶。（電視新聞截圖）

聖荷西珠寶店遭9蒙面歹徒搶劫 居民：矽谷怎變第三世界

2022-03-17 15:08
甄文達榮獲「2022詹姆斯比爾德終身成就獎」。（劉小銘供圖）

華裔廚師甄文達 獲詹姆斯比爾德終身成就獎

2022-03-18 02:17
民眾可以上國稅局網頁查詢自己的情況。（國稅局臉書）

報稅將截止 降低被查稅機會 會計師提醒這樣做

2022-03-20 02:17

超人氣

更多 >
不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕
發假貨騙退款 華男詐亞馬遜130萬元認罪

發假貨騙退款 華男詐亞馬遜130萬元認罪
21日起這些國際航班不再降落上海

21日起這些國際航班不再降落上海