包裹遞送臨時分區控制案 金山市議會通過

舊金山市議會一致通過，包裹遞送服務的臨時分區控制。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市議會22日以10票對0票，一致通過了市議會議長華善頌提出的關於「包裹遞送服務臨時分區控制」立法。

在過去的十年中，包裹服務遞送行業迅速發展。舊金山的亞馬遜 等公司被指沒有進行足夠的社區建設投入，從而導致污染和交通擁堵增加，人員工資低於行業標準。包裹遞送設施存在嚴重的健康和安全隱患。

這項立法將實施為期18個月的臨時分區控制，要求社區對快遞業提出意見。在18個月內，舊金山可研究和評估包裹遞送服務對土地使用的影響，並考慮適合市內新的永久性土地使用控制措施。立法還將允許社區參與決定，來定奪是否允許快遞業設施和企業進入社區，並確保進入社區的快遞設施運作，使在舊金山生活和工作的居民受益。

當天華善頌與社區代表以及舊金山勞工 委員會、聯合食品和商業工人協會等社區與勞工團體，召開支持此項立法的集會。勞工會代表表示，目前舊金山居民對亞馬遜等包裹遞送服務規畫過程中缺乏社區投入，感到擔憂和失望。

華善頌指出，當像亞馬遜這樣的公司在進入社區時，社區和居民應該對他們提議的快遞點有發言權。但現在情況並非如此，因為包裹快遞服務的加入會增加污染和交通擁堵，帶來的是低工資就業。在某些情況下，快遞設施存在嚴重的健康和安全隱患。亞馬遜和進入社區的公司需要尊重社區並與社區合作，以達成協議，減輕污染、交通擁堵和其他將影響社區的潛在危害操作。

議會投票時，亞馬遜公司表示他們將暫停在第7街900號擬建的「最後一哩」倉庫建設，而沒有選擇與勞工、社區和城市領導層合作達成協議。華善頌將會在這18個月期間，探索永久性分區控制的具體實施細則和方法。