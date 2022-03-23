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建中機研校隊 首度來美參加FRC機器人大賽

記者熊移山／佛利蒙報導
建中機研社30名同學來戴維斯加大，參加沙加緬度的FRC機器人競賽的區域預賽。（記者熊移山╱攝影）
建中機研社30名同學來戴維斯加大，參加沙加緬度的FRC機器人競賽的區域預賽。（記者熊移山╱攝影）

2019年成立的台灣建國中學的機器人研究校隊( C.K. Robotics)，將在23日至26日前往戴維斯加大參加沙加緬度FRC機器人競賽的區域預賽。他們此行也是為了4月份在德州休士頓總決賽前的熱身賽，同時觀摩並吸取與其它隊伍比賽經驗。

建中機研社同學展示這一次製作的機器投籃的動作。（記者熊移山╱攝影）
建中機研社同學展示這一次製作的機器投籃的動作。（記者熊移山╱攝影）

FRC機器人競賽是非營利組織FIRST(For Inspiration and Recognition of Science and Technology)於1989年創辦。針對全球高中職學生的工業等級機器人競賽。FRC是全球最知名，難度等級最高的機器人競賽之一。比賽項目每年都不一樣，主辦方會在每年1月第二個周六公布比賽內容，讓參賽隊伍大約有六個星期的時間，製造符合比賽要求的機器人。本次的規定機器人重量不能超過56公斤，機器人要追蹤不同高度的籃框投球獲取積分，以及攀爬四根欄杆的階梯，最高的階梯是2公尺31公分。

此次比賽機器人必須攀爬四根欄杆的階梯，最高的階梯是2公尺31公分。圖為機器人攀爬...
此次比賽機器人必須攀爬四根欄杆的階梯，最高的階梯是2公尺31公分。圖為機器人攀爬類似單槓的階梯。（記者熊移山╱翻攝）

建中機研是在3月4日的FRC台灣首場區域賽(New Taipei x Hon Hai Regional) 中，拿下了工程啟發獎 (Engineering Inspiration Award)，並取得全球FRC總決賽的門票。

本次沙加緬度區域賽一共有30位同學來美參加。創隊隊長周韋翰，也是唯一的高三學生表示，FRC表面上是機器人比賽，其實它是對高中學生創意、研發、工程和商業管理等各項技能的全方位的考驗。他在這個社團除了找到自己的人生目標，也學會了經驗傳承和回饋社會的重要性。

他說，沒有台灣這麼多在地企業的支持，如臻鼎科技、祥碩、Dell Technologies等企業，他們也絕對走不到今天這一步。社團因此成立了一個社交創新平台（social innovation platform），讓同學能夠結合團隊成長、企業合作、從事志工服務，藉此前往中小學推廣科技教育。

到目前為止建中機研已經成功帶領了500位小學生和100位中學生進入機器人和編程等科技相關領域。

高一同學林靖閔是團隊負責管理及公關角色，所有的新聞稿及記者會都是由他策畫。他表示，自己興趣不是電機而是企業管理，而FIRST最重要的精神就是團隊合作。社團裡43位成員各有各的專長，在1月初知道比賽項目後，他負責安排團隊成員輪流工作，尋找技術支援以及經費運用，就如同經營一個小型企業。

他覺得建中的隊伍最吃虧地方就是高三學長因課業都無法參加，所以像他一樣的20位高一生，在進入學校後半年就上場參加比賽。相較歐美隊伍都是三個年級一起努力，自然實力會有折扣。

機研校隊在灣區受到僑胞及建中校友的熱烈歡迎。駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、華僑文教中心主任莊雅淑和商界領袖、議員都親自來為建中小將加油打氣。本次的比賽將進行四天，但因為疫情的關係不對外開放。建中機研隊會在27日返回台灣，在隔離期間同學們將補強這段時間落後的課業，並緊接著在4月20日會再來美國休士頓參加總決賽。

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