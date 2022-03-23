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安樂居醫療總監：金山約6.5萬潛伏結核患 大多境外出生

記者劉先進／屋崙報導
3月24日是世界防治結核病日，各界關注探討結核病的防治。（取自世界衛生組織官網）
3月24日是世界防治結核病日，各界關注探討結核病的防治。（取自世界衛生組織官網）

3月24日是世界防治結核病日，各界關注探討結核病的防治。安樂居醫療總監呂以斌表示，多數潛伏性結核病感染者是出生在美國之外的移民。民眾可早做篩查，及時服藥，避免惡化為活動性結核病。

安樂居醫療總監呂以斌表示，多數潛伏性結核病感染者，是出生在美國之外的移民。民眾可...
安樂居醫療總監呂以斌表示，多數潛伏性結核病感染者，是出生在美國之外的移民。民眾可早做篩查，及時服藥，避免惡化為活動性結核病。（安樂居供圖）

呂以斌說，結核病（Tuberculosis）為結核桿菌感染引起的疾病。通常導致肺部感染，也會感染身體的其他部分，如腦膜和骨頭。大多數感染者沒有症狀，為潛伏結核感染，沒有傳染性。如果此時沒有適當治療，少數潛伏感染患者會惡化為活動性結核病（Active tuberculosis）。

呂以斌表示，根據舊金山公共衛生局的數據，在2019年，舊金山有106個新增活動性結核病病例。按比例來說，相當於每10萬人有12人感染活動性結核病。舊金山約6萬5000人感染潛伏結核。多數感染者，是出生在美國之外的移民。加州約有240萬人是潛伏感染。其中75%自國外再移民來。原因是，在很多亞洲或非洲國家，中東或南美洲國家，以及俄羅斯等，結核病較普遍，民眾接觸機會多。在舊金山，86%的活動性結核病為移民。而活動性結核病病例中，70%為亞裔。

呂以斌說，多數人不知道自己是潛伏結核感染者，考慮到有少數感染者會惡化為活動性結核病，最好的方法是做篩查。如果移民來美國，來自結核病傳染危險性高的國家，或者抵抗力降低，感染過愛滋病，做過內臟移植手術的，又或民眾和活動性結核病例有接觸，均要去篩查檢測

醫生通常利用結核菌素試驗（也稱為芒圖試驗、PPD試驗）或驗血。檢測呈陽性的，醫生會給患者照X光。若肺部顯示沒陰影，確認為潛伏結核感染者，需要服用三到四個月的藥物，以降低潛伏結核病將來轉變成活躍性結核病的概率。

如果X光拍照顯示，肺部有陰影，醫生還要檢驗痰，以進一步確診。當感染者確診為活動性結核病，需要口服四種藥六到九個月。

他表示，結核病菌和新冠病毒一樣，是透過空氣的飛沫傳染。在擁擠的地方，比如華埠一些散房（SRO），如果人居住的密度過高，會增加傳染危險。但是，舊金山一年的新增活動性結核病才106個，且多數患者是潛伏性，不具傳染性，所以市民也不用恐慌，關鍵是預防。若家屬中有人是潛伏結核感染，也不用擔心。

呂以斌說，雖然結核病並非不治之症，但若處理的不好，比如不適當的吃藥，可能導致結核菌變異，更難以治療。亞裔移民要早做篩查，被查出為潛伏性結核病感染者，需要及時服藥治療。若民眾長期咳嗽、發燒、體重降低和出冷汗。這可能是活動性結核病感染的症狀，更要及時就醫。確診為活動性感染者的，如病情嚴重，需要入院治療，到負壓倉隔離。

長者若需要知道有關結核病的更多資訊，或查詢自己和家人是否符合資格加入安樂居的貼心專業醫療護理服務，可致電（866）526-9622，或者上網站onlok.org/PACE查詢。

移民 舊金山 檢測

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