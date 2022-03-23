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聖荷西州大因教練性醜聞遭集體訴訟 受害者恐逾千

編譯組／聖荷西22日電
聖荷西州大因性醜聞面臨集體訴訟，律師表示，受害學生可能超過千人。（網路影片截圖）
聖荷西州大因性醜聞面臨集體訴訟，律師表示，受害學生可能超過千人。（網路影片截圖）

聖荷西州立大學前首席體育教練性醜聞事件持續發酵，一項集體訴訟指控校方無視年輕女運動員明顯遭受性虐的警訊。

聖荷西州大先前已同意提供500萬元和解金給20多名受到前體育教練蕭（Scott Shaw）性虐的受害者。這起集體訴訟將受害者範圍擴大到蕭自2006年到聖荷西州大任職後可能傷害過的任何學生。蕭於2020年從聖荷西州大離職，可能面臨聯邦的不當性行為刑事指控。

這項集體訴訟於18日在聖他克拉拉縣高等法院提出，已為15名受害者爭取到330萬元和解金的巴洛阿圖律師達拉普（Shounak Dharap）說：「受過蕭性虐的受害者恐怕超過1000人。集體訴訟是讓機構團體負起責任的有效方式，不僅是為一個人或二到15個提起訴訟的人負責，更要對不想或無法為自己提出訴訟的數百、數千名受害者負責，他們的正義也應該獲得伸張。」

訴訟表示，為了維護學校的名聲、防止醜聞傷害他們的體育項目，聖荷西州大和董事會成員除了無視蕭對學生構成威脅的警訊，還「背棄了他們應該為年輕學子守護的福祉」。

這起性醜聞已造成聖荷西州大校長帕帕奇安（Mary Papazian）和體育系主任圖特（Marie Tuite）下台。兩人因為對蕭受到的指控處理不當，已於去年底辭職。

54歲的蕭在2017年到2020年之間，以治療為名性侵四名女學生，被控六項聯邦民權罪名受到審判，但蕭否認指控。如果罪名成立，蕭可能被判六年徒刑。受到五年追訴時效的限制，當局無法對蕭更早之前犯下的罪行起訴他。

達拉普的律師事務所已加入洛杉磯的John Manley律師事務所。John Manley律師事務所在2018年密西根州大（Michigan State University）無視奧運體操選手投訴遭醫師納瑟（Larry Nassar）性侵的訴訟中，為受害者爭取到5億元和解金。

聯邦司法部去年秋季下令聖荷西州大賠償160萬元給20多名受害者，並要求聖荷西州大聯絡在蕭任職的14年中接受過蕭治療的1000多名女運動員，確認是否還有其他人受害。

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