屋崙遊民微型屋大火 安全遭質疑

屋崙無家可歸者微型屋村發生大火，引發安全憂慮。（取自推特）

當米歇爾（Tammy Michell）在12月作為第一批搬入一個實驗性微型屋村時，她很興奮，以為這個屋崙 市批准的項目會比她以前住的無家可歸者營地更安全。但在周一（3月21日）早上，她的家被大火吞噬，她只勉強逃了出來。

該市正在對此進行調查，屋崙消防局發言人亨特（Michael Hunt）說，這場火災很可能會被判定為意外，因為大火摧毀了證據，調查人員可能永遠無法確定具體起火原因。亨特說，沒有人員傷亡的報告。

根據該公司的網站，微型屋是由玻璃纖維增強塑料製成的，有一個泡沫絕緣核心，由鋁製框架支撐。美麗湖（Merritt）所在地的單元都配備了煙霧探測器。但居民們對房屋燃燒的速度之快，感到震驚。

坦南鮑姆（Lara Tannenbaum）負責管理該市福利部門的無家可歸者住房項目，她說，對於該市是否會考慮用更防火的材料更換這些由華盛頓一家名為Pallet的公司製造的微型屋，現在判斷還為時尚早。

這一事件的影響遠遠超出了美麗湖的範圍，西屋崙的一個微型屋村項目也使用了同樣材料的微型屋庇護 所來安置無家可歸的居民，聖荷西舊市政廳附近的一個地點也是如此。每個Pallet微型屋都配備了一至兩個小床、一個帶鎖的門、窗戶、電和架子。居民們共享便攜式廁所和社區空間，並被提供膳食。這些收容所在屋崙第二大道和E12街為大約80人提供服務，目的是在居民找到長期住房之前作為臨時住所。

火災對灣區 的無家可歸者來說是一個持續的威脅，大火在幾分鐘內吞噬帳篷、房車和臨時的木質結構是很常見的。周一上午，紅十字會的工作人員在現場幫助米歇爾和其他三個失去房屋和財物的人。在他們想出下一步行動的時候，市政府可以提供臨時汽車旅館房間，他們最終不會流落街頭。

周一火災發生的地方，有15個人搬來之前曾住在Union Point公園的一個營地裏，目前正在測試一個實驗性的 「共同管理 」庇護所舉措，居民們幫助設計了該場所的設置，並且還應幫助管理它。

坦南鮑姆承認，這個項目本應成為無房者與城市和非營利組織合作管理自己社區的典範，但卻在開始的幾個月內經歷了坎坷。「我們設定的最初目標還未達成。」