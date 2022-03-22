「腦中聽到有人說話」 聖荷西華裔女弒母 自首被捕

聖荷西27歲華裔余姓女子涉嫌在家中殺死母親。（聖荷西警局提供）

聖荷西 一名華裔女子20日在家中刺死母親，事發後打電話向警方自首。

聖荷西警方表示，一名女子於20日中午12時24分撥打911報案，表示自己殺死母親，事發現場是他們位於聖荷西Springdale Drive 4800號路段的住家。

消息來源表示，嫌犯報案時稱，她腦中聽到有人在說話。警員趕到現場後見到報案者，進入屋內後看到一名身中刀傷的婦人躺在地上。傷者後來被宣布已當場死亡。儘管聖他克拉拉縣法醫辦公室還未公布死者身分，但調查員表示死者是報案者母親。

27歲的余雪蘿（Cheryl Ann Yee，音譯）因涉嫌殺死母親被警方逮捕，已送往聖荷西總監獄 拘留。根據監獄紀錄，她暫定將在23日出庭。

這起命案是聖荷西今年發生的第三起凶案，也是第三起持刀殺人案。聖荷西去年同期已發生九起凶案。

民眾若有關於此案的消息，可以聯絡聖荷西警方警官凱瑞（John Cary）或調查員瓦拉席克（Jennifer Valosek），電話是408-277-5283，或致電矽谷 防制犯罪專線408-947-7867或網站svcrimestoppers.org留言。