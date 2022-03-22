我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

全美中華婦女會獎學金 申請起跑

記者李榮／密爾比達報導
全美中華婦女會今年將頒發獎學金給六位優秀華裔子弟，每人可得500元。（全美中華婦女會提供）
全美中華婦女會今年將頒發獎學金給六位優秀華裔子弟，每人可得500元。（全美中華婦女會提供）

全美中華婦女會長期在社區關懷弱勢從事慈善，並且每年都提供獎學金，鼓勵華裔子弟認真向學。全美中華婦女會宣布，今年將繼續舉辦獎學金的遴選活動，每位獲獎人都會頒發奬狀以及奬金500元。

全美中華婦女會現任會長辜韶生表示，全美中華婦女會是金山灣區的一個非營利組織，創會的宗旨包括在海外發揚優質中華文化、提升婦女同胞權益地位、協助弱勢團體，及獎勵拔擢僑社優秀青年子弟等。為了持續傳統，鼓勵北加州優秀華裔青年子弟，決定在2022年度繼續頒發奬助學金，名額定為六人。每位得獎者會頒發奬狀，以及奬金500元。

她介紹，全美中華婦女會獎學金自即日起接受報名，至2022年5月31日截止，歡迎各界優秀學子踴躍申請。申請人資格及所需文件如下：一、必須是北加州華裔，2022年就讀高二(11年級) 或高三(12年級)學生。二、填寫奬學金申請表（附近照一張）三、高中三年成績單。四、自傳一份，以不超過兩頁為限。五、推薦信兩封（其中一封必須是老師撰寫）。六、作文一篇題目：「疫情中的學習」，以500字為限。

有關申請獎學金事宜請洽可洽American Chinese Women Society，Jenny Tan。電郵：[email protected]。得奬名單將於2022年6月15日發表，並在年會時頒發獎狀與獎金，或視疫情狀況，安排其他方式頒贈。詳情可聯絡全美中華婦女會奬學金組：呂玉貞510-673-1498。

華裔 加州 疫情

上一則

加州乾旱連3年 限水措施將更嚴格

下一則

公共場所防疫再鬆綁 大通中心下月起無需出示疫苗卡

延伸閱讀

北加州祭孔大典委員會總召 陳安東卸任 呂明濂接任

北加州祭孔大典委員會總召 陳安東卸任 呂明濂接任
新澤西福建同鄉會獎學金 4高中生獲獎

新澤西福建同鄉會獎學金 4高中生獲獎
亞城看板／台鄉會青年獎學金開始申請

亞城看板／台鄉會青年獎學金開始申請
南加華裔家長教師協會 獎學金開始申請

南加華裔家長教師協會 獎學金開始申請
南加州華裔家長教師協會第17屆獎學金申請啟動

南加州華裔家長教師協會第17屆獎學金申請啟動

熱門新聞

Sufoo Life在2021年開了「iTaiwan Foods 台灣美食團購網概念店」，就像台灣柑仔店一樣，零食、甜點、冷凍食品、泡麵一應俱全。（記者江碩涵／攝影）

科技業斜槓跨足食品業 從矽谷賣到南加 目標全美市場

2022-03-18 16:10
灣區住房危機深重，房東與房客都陷入困境。（本報資料照片）

灣區住房危機嚴重 房東租客同陷困境

2022-03-14 02:20
多名歹徒闖進珠寶店，一陣打、砸、搶。（電視新聞截圖）

聖荷西珠寶店遭9蒙面歹徒搶劫 居民：矽谷怎變第三世界

2022-03-17 15:08
法官伯吉絲暫定宣判，駕駛作案車輛逃跑、導致曾爍重傷不治（如圖）的罪犯瑞德（Byron Reed），在州監獄服刑30年到無期徒刑。（曾爍親友供圖）

北加灣區IBM工程師曾爍筆電案 罪犯被判無期徒刑

2022-03-21 19:49
甄文達榮獲「2022詹姆斯比爾德終身成就獎」。（劉小銘供圖）

華裔廚師甄文達 獲詹姆斯比爾德終身成就獎

2022-03-18 02:17
灣區房價居高不下，待售屋數量大幅下跌，有意購屋民眾競相投標。(Getty Images)

多人競標抬高房價 灣區現在購屋恐是最困難時期

2022-03-21 03:10

超人氣

更多 >
東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大
東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀
部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價
東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭

東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭
東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...