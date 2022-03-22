全美中華婦女會獎學金 申請起跑

全美中華婦女會今年將頒發獎學金給六位優秀華裔子弟，每人可得500元。（全美中華婦女會提供）

全美中華婦女會長期在社區關懷弱勢從事慈善，並且每年都提供獎學金，鼓勵華裔 子弟認真向學。全美中華婦女會宣布，今年將繼續舉辦獎學金的遴選活動，每位獲獎人都會頒發奬狀以及奬金500元。

全美中華婦女會現任會長辜韶生表示，全美中華婦女會是金山灣區的一個非營利組織，創會的宗旨包括在海外發揚優質中華文化、提升婦女同胞權益地位、協助弱勢團體，及獎勵拔擢僑社優秀青年子弟等。為了持續傳統，鼓勵北加州 優秀華裔青年子弟，決定在2022年度繼續頒發奬助學金，名額定為六人。每位得獎者會頒發奬狀，以及奬金500元。

她介紹，全美中華婦女會獎學金自即日起接受報名，至2022年5月31日截止，歡迎各界優秀學子踴躍申請。申請人資格及所需文件如下：一、必須是北加州華裔，2022年就讀高二(11年級) 或高三(12年級)學生。二、填寫奬學金申請表（附近照一張）三、高中三年成績單。四、自傳一份，以不超過兩頁為限。五、推薦信兩封（其中一封必須是老師撰寫）。六、作文一篇題目：「疫情 中的學習」，以500字為限。

有關申請獎學金事宜請洽可洽American Chinese Women Society，Jenny Tan。電郵：[email protected]。得奬名單將於2022年6月15日發表，並在年會時頒發獎狀與獎金，或視疫情狀況，安排其他方式頒贈。詳情可聯絡全美中華婦女會奬學金組：呂玉貞510-673-1498。