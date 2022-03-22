我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

加州乾旱連3年 限水措施將更嚴格

編譯組／綜合報導
加州乾旱進入第三年，限水措施將更嚴格。圖為北加奧洛維爾湖。（美聯社）
加州乾旱進入第三年，限水措施將更嚴格。圖為北加奧洛維爾湖。（美聯社）

美西進入1200年以來最乾旱的狀態，加州則是正要進入第三年的旱季，因此加州水資源局18日宣布，調降供水至需求額度的5%。因為去年底的降水豐沛，水資局1月上調供應額至15%，但因為2、3月的持續乾旱，因此除了必須民生用水之外的其他用水，都降低至5%，受到影響的除了2700萬人，還有75萬英畝的農地。

雖然加州各地的用水並非全部都由州水資局調度，但是來自加州州府的水量減少，代表各地都得更注意節約用水，以免民生與農業遭受損害，特別是因為氣候變遷所導致的極端氣候未來將更為顯著。州長紐森雖然宣布過，希望加州整體用水比2020年減少15%，但是部分地區不但無法達標，甚至還出現增加的現象，所以紐森最近又追加了825萬元的宣導經費呼籲民眾節水。

此外，加州政府對今年4月至7月的融雪水量的評估也不樂觀，可能只有歷史中位數的57%。鑑於供水量越來越少，各地的節水規定勢必更加嚴格，雖然加州政府還未公布正式的節水方案，但已經表態地方政府可以因地制宜，規定當地的節水上限。因為奧洛維爾湖（Lake Oroville）與沙斯達湖（Shasta Lake）的水位都已超低，因此北加三角洲已經暫停水質監控，不必再以山水調節當地水中鹽度。

加州 紐森 氣候變遷

上一則

華光中文閱覽室40周年 女作家李嘉音簽書會同慶

下一則

全美中華婦女會獎學金 申請起跑

延伸閱讀

制裁俄羅斯 紐森促加州15億退休基金撤資

制裁俄羅斯 紐森促加州15億退休基金撤資
批德佛、州法規極端紐森：歡迎搬來加州

批德佛、州法規極端紐森：歡迎搬來加州
紐森要求醫療院所、保險公司控制健保成本 否則罰巨款

紐森要求醫療院所、保險公司控制健保成本 否則罰巨款
拜登、紐森宣布 南加建稀土供應鏈

拜登、紐森宣布 南加建稀土供應鏈
紐森簽法案 柏加大招生人數解凍

紐森簽法案 柏加大招生人數解凍

熱門新聞

Sufoo Life在2021年開了「iTaiwan Foods 台灣美食團購網概念店」，就像台灣柑仔店一樣，零食、甜點、冷凍食品、泡麵一應俱全。（記者江碩涵／攝影）

科技業斜槓跨足食品業 從矽谷賣到南加 目標全美市場

2022-03-18 16:10
灣區住房危機深重，房東與房客都陷入困境。（本報資料照片）

灣區住房危機嚴重 房東租客同陷困境

2022-03-14 02:20
多名歹徒闖進珠寶店，一陣打、砸、搶。（電視新聞截圖）

聖荷西珠寶店遭9蒙面歹徒搶劫 居民：矽谷怎變第三世界

2022-03-17 15:08
法官伯吉絲暫定宣判，駕駛作案車輛逃跑、導致曾爍重傷不治（如圖）的罪犯瑞德（Byron Reed），在州監獄服刑30年到無期徒刑。（曾爍親友供圖）

北加灣區IBM工程師曾爍筆電案 罪犯被判無期徒刑

2022-03-21 19:49
甄文達榮獲「2022詹姆斯比爾德終身成就獎」。（劉小銘供圖）

華裔廚師甄文達 獲詹姆斯比爾德終身成就獎

2022-03-18 02:17
灣區房價居高不下，待售屋數量大幅下跌，有意購屋民眾競相投標。(Getty Images)

多人競標抬高房價 灣區現在購屋恐是最困難時期

2022-03-21 03:10

超人氣

更多 >
東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大
東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀
部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價
東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭

東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭
東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...