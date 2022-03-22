加州乾旱連3年 限水措施將更嚴格

加州乾旱進入第三年，限水措施將更嚴格。圖為北加奧洛維爾湖。（美聯社）

美西進入1200年以來最乾旱的狀態，加州 則是正要進入第三年的旱季，因此加州水資源局18日宣布，調降供水至需求額度的5%。因為去年底的降水豐沛，水資局1月上調供應額至15%，但因為2、3月的持續乾旱，因此除了必須民生用水之外的其他用水，都降低至5%，受到影響的除了2700萬人，還有75萬英畝的農地。

雖然加州各地的用水並非全部都由州水資局調度，但是來自加州州府的水量減少，代表各地都得更注意節約用水，以免民生與農業遭受損害，特別是因為氣候變遷 所導致的極端氣候未來將更為顯著。州長紐森 雖然宣布過，希望加州整體用水比2020年減少15%，但是部分地區不但無法達標，甚至還出現增加的現象，所以紐森最近又追加了825萬元的宣導經費呼籲民眾節水。

此外，加州政府對今年4月至7月的融雪水量的評估也不樂觀，可能只有歷史中位數的57%。鑑於供水量越來越少，各地的節水規定勢必更加嚴格，雖然加州政府還未公布正式的節水方案，但已經表態地方政府可以因地制宜，規定當地的節水上限。因為奧洛維爾湖（Lake Oroville）與沙斯達湖（Shasta Lake）的水位都已超低，因此北加三角洲已經暫停水質監控，不必再以山水調節當地水中鹽度。