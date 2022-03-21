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商業稅若改革 屋崙恐少2000個工作？

記者劉先進／屋崙報導
華埠合興佛具東主林子勤表示，改革商業稅理念不錯，但要考慮如何有效使用收集來的稅收，以回應社區需求。（記者劉先進／攝影）
華埠合興佛具東主林子勤表示，改革商業稅理念不錯，但要考慮如何有效使用收集來的稅收，以回應社區需求。（記者劉先進／攝影）

屋崙市財政局局長羅斯曼（Erin Roseman）表示，市議會應徹底審查提案的意外後果，提案可能導致屋崙淨減少2000多個工作崗位。

華埠合興佛具東主林子勤（Kenneth Lam）表示，改革商業稅的提案，是讓大企業多繳稅，小企業少繳稅，理念沒問題。關鍵是如何有效使用收集來的稅收，以回應社區需求。比如，華埠社區最關心治安問題，能否將一部分稅金返還華埠治安方面，甚至撥款給華埠辛苦巡邏的義工？另外，市議員希望利用稅金治理遊民問題，也需要考慮更聰明有效的使用策略，以便真正幫助這些遊民群體，避免公共資金浪費、卻沒收到效果。

在此前的市議會討論中，羅斯曼表示，市議會應徹底審查提案的意外後果，特別是疫情帶來的變化可能會影響稅收改革，因為現在讓員工遠程辦公更容易，公司可能會將工人轉移到外地。她說，提案可能導致屋崙淨減少2000多個工作崗位。她提醒，不要對稅收結構進行任何重大改變，並建議在若干年內分階段進行稅收改革。

羅斯曼在報告中寫道，如果屋崙採用基於工資的行政總部稅，將增加該市對少數非常大的企業的依賴性，這些企業有能力將其勞動力轉移到屋崙以外的地方以避免新稅收。這可能會使屋崙商業稅收結構不再多樣化，也不那麼具有彈性。

舊金山紀事報的報導說，數個大公司的發言人表示反對。太平洋瓦電（PG&E）的一位發言人說，提案將納稅負擔置於大公司身上，並可能導致它們離開該市。家庭清潔用品製造商Clorox公司的發言人Jackie Ray說，公司以前一直支持更新稅收結構，但不支持此提案。

屋崙商會的執行長萊斯利（Barbara Leslie）表示，她對提案導致的嚴重性和失去工作的威脅深感擔憂。

屋崙 華埠 遊民

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