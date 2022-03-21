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史丹福專家：新冠病毒BA.2傳染力極強 中國清零成效低

編譯組／加州20日電
王智弘表示，這一波BA.2亞種病毒傳染力極強，因此中國的清零政策成效較低。(本報檔案照)
王智弘表示，這一波BA.2亞種病毒傳染力極強，因此中國的清零政策成效較低。(本報檔案照)

新冠Omicron變種病毒的BA.2亞種病毒傳染力強，造成中國與歐洲目前新冠病例飆升。中國目前的新冠疫情是兩年多前爆發以來最為嚴重的一次。專家指出，中國採取的因應疫情方法與歐美不同，雖然如此，仍須密切注意這波疫情的發展。

中國新冠疫情於2019年引爆以來，中國政府一直採取新冠「清零政策」(zero-Covid)，即嚴格隔離、密切檢驗、密切追蹤感染民眾、迅速封鎖感染社區等。美聯社報導，中國處理目前這新一波疫情方式，基本上仍為清零政策。

史丹福大學小兒科與健康政策教授王智弘(Dr. Jason Wang)表示，新近一波疫情前，中國的清零政策相當有效，能將感染病例總數壓低。然而這一波BA.2亞種病毒傳染力極強，因此中國的清零政策成效較低。

可是他同時表示，這並非是清零方法不奏效。雖然疫情升高，顯示排除所有傳染可能性無法達成，但中國人口多，疫苗保護力較低，因此對中國而言，減少感染人數仍是對付新冠最好的方式。

王智弘說，中國採用的疫苗，保護力不如mRNA疫苗，美國的輝瑞疫苗、莫德納疫苗均屬mRNA疫苗。許多歐洲國家也採用mRNA疫苗，除此之外，許多中國民眾最近接種疫苗都是好幾個月以前的事了，更加削減疫苗防疫功能。中國目前疫情顯示出新冠病毒仍將繼續存在、傳散，如何應付新冠病毒是非常複雜的事情。

王智弘同時指出，mRNA疫苗如輝瑞與莫德納價錢昂貴，每劑疫苗約為15元到20元之間，此外還有醫護人員費用，因此中國如要以mRNA疫苗接種全國10億以上人口，經濟負擔將非常龐大，遠比目前採用的清零政策龐大。

根據報導，中國人口最多的兩個大城上海與深圳目前疫情嚴重，顯示新冠病毒將擴散全國。世界各國已從2019年中國新冠疫情初次引爆時學到，發生在中國的傳染疾病，將不只是會留在中國而已。

專家警告說，新冠疫情目前在中國與歐洲等地再度爆發，顯示美國疫情可能也會再次飆高。因此美國應當利用目前平靜時期，做好各種防範準備工作。

史丹福大學傳染病學專家卡蘭醫師（Dr. Abraar Karan)曾在時代周刊發文指出，如要避免疫情爆發，全國各界應當提前做好各種準備工作，確保預防與治療系統順利運作流暢。

王智弘表示，中國目前發生的情況，可反映出mRNA疫苗效用強大，美國民眾可以順利接種這種疫苗，這實在非常幸運。他說，mRNA疫苗可能是最有效的預防新冠疫苗。

中國目前的新冠疫情是兩年多前爆發以來最為嚴重的一次。圖為中國民眾排隊等待核酸檢測...
中國目前的新冠疫情是兩年多前爆發以來最為嚴重的一次。圖為中國民眾排隊等待核酸檢測。(Getty Images)

疫苗 疫情 史丹福大學

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