屋崙市議員提案修商業稅 2萬小企業減稅

屋崙市議長勵琪（如圖）、市議員法夫提議的立法提案，希望推動改革屋崙現行的累退商業稅結構，改為累進商業稅。全市約2萬家最小企業將有平均60元的減稅。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市議會議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）、市議員法夫（Carroll Fife）最近向市議會介紹兩人起草的立法提案，希望推動改革屋崙現行的累退商業稅結構，改為累進商業稅。全市約2萬家最小企業將有平均60元的減稅，這包括所有零售商、餐館、雜貨店、批發商、商業和個人服務公司、酒店、汽車旅館 和總收入不超過250萬元的專業或半專業企業，以及總收入不超過100萬元的所有製造商。

勵琪認為，此提案可籌集4000萬元，用於維持和擴大城市服務，解決遊民和住房問題，修復和清潔道路、收集垃圾、援助小企業，維護消防和社區安全等。市議會規則和立法委員會31日將聽證提案，並進行討論，以確定下一步行動。勵琪表示，希望爭取在今年11月進行投票表決。

提案須得到議會的多數票才能被列入選票。提案還更新了2020年7月14日一致通過的決議，並納入了公平商業稅特別工作組的建議。提案若獲得超過2萬5000個簽名，也可能被列入11月的投票中。

★大小企業統一稅率 不公平

根據勵琪提供的資料，目前屋崙的商業稅收結構中，每1000元總收入的稅率，從0.6元到13.95元不等。所有企業商業稅最低繳稅額為60元。雜貨店每入賬1000元，支付0.6元，零售、餐館和其他企業，支付1.2元，商業和個人服務公司以及承包商支付1.8元。住宅和商業業主出租的稅率最高，為13.95元。目前的稅制中，雖然不同的行業適用不同的稅率，但同一稅率適用於某一行業的所有企業，無論其規模大小。

勵琪表示，與灣區其他城市不同，屋崙目前的統一商業稅稅率，要求小企業與總收入數千萬的大公司支付相同的稅率。這種現狀非常不公平，最小的企業不成比例地承擔了稅收負擔。事實上，93%的屋崙企業每年的總收入低於100萬元。雖然他們的總收入只占全市應稅總收入的18%，但在2019到2020財政年度，他們總支付稅額相比總收入比例約兩倍，即34%的商業稅總額。這種不公平進一步體現在，屋崙剩餘7%的企業，即年總收入超過100萬元的企業，雖然占全市總收入的82%，但支付的稅款卻遠遠低於其份額，只占總商業稅的66%。

★階梯式結構 大企業多付稅

勵琪和法夫的累進式商業稅提案，希望提高公平性和公正性，將稅收更新為階梯式結構，小企業支付較少的稅收，而大企業，尤其是最大的、收入數百萬元的公司，支付更多的稅收。提案不會增加房主和租房者的稅收。

提案還聽取了一個特別工作組的建議。將採用七個不同的邊際稅率等級，總收入在等級門檻以下的，按等級稅率徵稅，超過等級門檻的收入，按下一等級的更高稅率徵稅。總體上，每1000元的稅率，從0.45到15元不等。

比如，每1000元總收入的稅率，總收入100萬以下的，雜貨商稅率，由0.6元減到0.45元，零售銷售由1.2元減到0.9元，批發銷售由1.2元減到1.08元。商業和個人服務，以及酒店和汽車旅館，由1.8元減少到1.62元，承包商稅率不變，仍為1.8元。大型企業相對於同一類別的小型企業支付較高的費率。

全市約2萬家最小的企業（占所有企業的39%）將有年平均60元的減稅，這包括所有零售商、餐館、雜貨店、批發商、商業和個人服務公司、酒店、汽車旅館和總收入不超過250萬的專業或半專業企業，以及總收入不超過100萬的所有製造商。漸進式的分層稅率中。隨著企業主的總收入增加，支付的稅率也增加。勵琪表示，雖然97%的企業將得到減稅或支付與現在類似的稅率，但屋崙前3%的企業將被要求做出更多貢獻，同時保持城市的區域競爭力。最高的稅率將只適用於年總收入在1億以上的企業和年總收入超過10億的公司的行政總部。

具體來說，1500家較大的企業（約占所有企業的3%）將增稅，其中最大的企業稅率將大幅增加。根據特別工作組的建議，將為在屋崙有行政職能的大型全國性公司創建一種新的行政總部稅。對於在全國範圍內擁有超過1000名員工和10億元收入的公司，這一稅種將代替常規的基於工資的行政總部稅。稅率將是每1000元總收入交稅15元。平均而言，行政總部公司的稅收將增加760%以上。