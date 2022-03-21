佛大砸1800萬 挖角舊金山大學男籃教練

戈登（左二）宣布將出任佛羅里達州立大學男籃教練，合同為6年1800萬元。（取材自Instagram)

佛羅里達大學（University of Florida）日前宣布聘請戈登（Todd Golden）作為男子籃球隊主教練，合同為期6年1800萬元。戈登將結束自己在舊金山 大學（University of San Francisco）為期六年的執教生涯，啟程前往東海岸。

戈登本賽季首次帶領舊金山大學男籃闖進「三月瘋」（March Madness）這不僅是他個人在國家大學體育協會錦標賽（NCAA Tournament）的首次亮相，也是該校繼1998年以來的再一次突破。儘管在東區揭幕戰中，舊金山大學加時憾負給7號種子莫瑞州立大学（Murray State University），但能夠從全美358支一級聯盟（Division 1）大學中突出重圍，成為最終進入三月瘋的64支球隊，已足以載入校史。

戈登表示，為有機會在佛羅里達大學執教而感到振奮，他已經準備好新的開始了。戈登說：「這裡有冠軍級別的體育部門、學校以及籃球項目，我已經準備好迎接這裡的一切，我對未來充滿期待。」

戈登說：「我還想對舊金山大學、體育項目主管麥克德莫特（Joan McDermott）和牧師費茲傑拉德（Rev. Paul J. Fitzgerald）表示感謝，在過去六年中他們給予了我很多支持，讓我得到了領導年輕人的機會。」

36歲的戈登在作為主教練的三年中，取得了57勝36負的成績。在成為主教練之前，他在教練組助理的位置上工作了三年。在舊金山大學首輪出局後的幾個小時後，戈登就正式宣佈接受了新的工作。

佛羅里達大學體育項目經歷斯特里克林（Scott Stricklin）在聘用教練組成員時，遵循年輕化的原則，注重引進最適合球隊發展的人。

佛羅里達大學在本季同樣進入了三月瘋的賽程，他們在首輪驚險戰勝了艾奧納學院（Iona College），但在次輪不敵澤維爾大學（Xavier University），結束了本季的征程。