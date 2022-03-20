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家鄉味商機…科技男的台灣味 矽谷賣到南加

記者江碩涵／灣區報導
Sufoo Life在2021年開了「iTaiwan Foods 台灣美食團購網概念店」，就像台灣柑仔店一樣，零食、甜點、冷凍食品、泡麵一應俱全。（記者江碩涵／攝影）
Sufoo Life在2021年開了「iTaiwan Foods 台灣美食團購網概念店」，就像台灣柑仔店一樣，零食、甜點、冷凍食品、泡麵一應俱全。（記者江碩涵／攝影）

疫情不僅改變了大家生活方式，也帶動貿易產業興起。北加矽谷食品商Sufoo Life近來引進許多台灣好物，除了在各網路電商、亞洲超市能看到外，也成立自己的台灣食品零食概念店「iTaiwan Foods台灣美食團購網概念店」，就像台灣柑仔店一樣，零食、甜點、冷凍食品、泡麵一應俱全，掀起矽谷主婦們的搶購熱潮。

意外的是，Sufoo Life創辦人Anthony Wu是科技業背景，在半導體科技業工作了10多個年頭。2012年開始，他因為工作在台美兩地奔走，當時發現許多在美國的台灣友人，每次都託他從台灣帶食物、禮盒回來，引起他的好奇心，才發現在美國的台灣人，有多麼思念家鄉味。

Sufoo Life創辦人Anthony在2016年時把家產全部梭哈，建置了食物...
Sufoo Life創辦人Anthony在2016年時把家產全部梭哈，建置了食物倉儲設備，背水一戰。 （記者江碩涵／攝影）

Anthony Wu說，當時的美國矽谷雖然已有不少華人超市和餐廳，但不像現在，有這麼多亞洲或台灣食品可供選擇，他看到了商機。2016年他毅然決然離開正夯的半導體業，跨足食品貿易商，並且從商用手搖飲原料作為切入點，正式成立「Mike tea factory」。他笑說，當時把所有家產都「梭哈」了，就為了背水一戰，完全跨入新的產業。

當時的手搖飲市場正在茁壯，也有許多台灣知名手搖飲料店陸續拓展來美，營業用的原料商機無限。Anthony Wu除了賣原料，同時也賣技術，如何指導店家泡出最好喝的茶飲，也是他的使命。除了手搖飲原料外，Sufoo Life也開始引進台灣的食品，鋪貨到各大超市通路販賣，不過2020年疫情爆發，也改變了人們購物的習慣。

疫情不只是危機，同時也是轉機。Anthony Wu說，原本公司營業額的比重是餐飲商用原料約7成、零售食品約3成，但疫情過後反而零售食品的銷售業績爆炸性成長，尤其人們開始轉向熱愛團購、網購或是去精緻小店購物，帶動了食品零售的需求量，2020年的業績比前一年增加了2.5倍，食品零售的占比已成長為全年業績的7成。

Anthony Wu從商用手搖飲原料作為切入點，開始正式跨足食品業。（記者江碩涵...
Anthony Wu從商用手搖飲原料作為切入點，開始正式跨足食品業。（記者江碩涵／攝影）

不僅如此，Sufoo Life也在2021年正式轉虧為盈。Anthony Wu說，他不僅看到在美國的華人們對家鄉食品的需求，重要的是他也看到台灣中小企業、食品加工廠外銷食品商機。最好的例子就是炸雞排粉套組，當時台灣有個專門批發醬料給店家的廠商想請他銷售辣椒醬到美國。

Anthony Wu說，他不僅看到在美國的華人們對家鄉食品的需求，重要的是他也看...
Anthony Wu說，他不僅看到在美國的華人們對家鄉食品的需求，重要的是他也看到台灣中小企業、食品加工廠外銷食品商機。最好的例子就是炸雞排粉套組。（記者江碩涵／攝影）

他評估過後發現，只賣辣椒醬可能會賣不動，但如果直接包裝成「雞排懶人包」，讓消費者可以在家自己從醃肉、裹粉到下鍋炸一氣呵成，可能是個賣點。這個主意果然促成了主婦們熱烈購買，去年光是炸雞排粉套組，就賣了至少1萬盒，業績強強滾。

Sufoo Life現在事業範圍不僅在北加矽谷，去年底已在南加開了概念店，今年中也即將在矽谷正式開店，未來不排除繼續往東岸和美國更多地方擴展，不僅讓更多在美華人吃到家鄉食品，同時也讓台灣好物有機會外銷到美國，讓更多人看到。

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