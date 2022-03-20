房貸救濟 每戶8萬免償還

加州房貸救濟計畫提供每戶高達8萬美元資金，幫助支付逾期房貸。（Getty Images）

加州 房貸救濟計畫在2021年底正式啟動，多語言宣傳資料幫助社區組織，鼓勵加州房主申請總金額高達10億美元的聯邦房貸援助款項，並於本報發布了一系列宣傳推廣素材，希望社區組織合作推廣，鼓勵因疫情 面臨財務困難而拖欠房貸的屋主提出申請。

加州住房金融局屋主紓困 公司（CalHFA Homeowner Relief Corporation）理事長Rebecca Franklin說道：「各地社區團體深刻理解許多屋主在過去兩年所面臨的困境，他們能協助屋主從加州房貸救濟計畫中受益。因此，我們願意提供在宣傳推廣時必要的相關資源。」

新推出的推廣工具包將提供多語言內容，包括宣傳單和社交媒體文案，其中將說明該計畫的申請地點和方式、申請資格以及相關服務資源等重要資訊。社區團體可以在該計畫網頁上獲得工具包。

社區行動聯盟（Community Action League）執行長 Pharaoh Mitchell 表示：「幫助民眾申請房貸救濟計畫有益於社區整體經濟。當屋主能保住自己的房屋時，他們繼續居住在社區中，同時還能將收入分配於購買消費品或是進行儲蓄等其他用途。」

另一個社區組織Vision Compromiso 也指出：「合作推廣是幫助社區了解和參與政府計畫的關鍵。出於害怕和錯誤資訊，很多人並沒有充分利用對他們有益的資源。疫情造成失業人數增加，加州房貸救濟計畫必定可以幫助到許多家庭。我們的工作是繼續進行推廣，讓那些或許不熟悉政府資源的居民了解他們可以獲得哪些幫助。」

自2021年12月27日以來，該計畫持續進行宣傳推廣工作，鼓勵符合條件的加州屋主申請這項由聯邦政府資助的計畫。為幫助屋主，該計畫提供每戶高達8萬美元的資金支付逾期房貸，申請人也不需要償還獲得的資金。另外，該計畫還涵蓋了積欠房地產稅或強制險費用的反向貸款持有人（reverse mortgage holders）。如需查閱完整的資格要求和使用線上申請網頁，請訪問CaMortgageRelief.org。

加州房貸救濟計畫於2021年底推出，在「美國救援方案法」（American Rescue Plan Act）的2021年房主援助基金（2021 Homeowner Assistance Fund）資助下，獲得聯邦政府提供的10億美元撥款。該計畫由加州住房金融局屋主紓困公司（CalHFA Homeowner Relief Corporation，簡稱CalHRC）營運，是加州Housing is Key計畫的一部分。