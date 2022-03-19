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海港委員會不背書 屋崙運動家隊新球場遇挫折

編譯組／灣區18日電
海港委員會不背書，屋崙運動家隊新球場遭遇挫折。圖為屋崙運動家隊新海濱球場計畫航拍圖。(圖取自屋崙市府官網)
海港委員會不背書，屋崙運動家隊新球場遭遇挫折。圖為屋崙運動家隊新海濱球場計畫航拍圖。(圖取自屋崙市府官網)

加州海港規畫諮詢委員會反對取消霍華德碼頭(Howard Terminal)場地的海上使用，屋崙（奧克蘭）運動家隊總值120億元建造海濱球場與開發項目計畫遭遇挫折。

海港規畫諮詢委員會16日的決定，是經過4.5小時討論與公眾評論後做出。部分委員會成員表示，他們考量港口將可能因此放棄用於貨運與卡車停放的寶貴空間，特別是若港口貨物使用量增加。五名成員投票反對建議取消海上用途、四名成員投票贊成、一名成員棄權；有成員指出，需有更多來自球隊與港口資訊，以了解擬議發展將不會影響海上作業。

屋崙運動家隊總裁卡瓦爾(Dave Kaval)表示，決定是獲得海濱球場必要批准的「重大挫折」。岌岌可危的球隊計畫，是加州最大開發計畫之一，將為屋崙帶來所需住房、就業、稅收與經濟發展。若運動家隊因無法建造新球場而離開屋崙，這將是五年內第三支離開的職業運動隊伍。

委員會主席麥格拉斯(Jim McGrath)表示，他不支持改變霍華德碼頭使用，因為預估貨運量將增長，並且尚未見到碼頭「無用」的證據。儘管港口官員堅稱，若自霍華德碼頭取消港口的優先使用指定，海上作業不會受到影響，但委員會仍做出反對取消碼頭場地海上使用的決定。

不過，海港規畫諮詢委員會的投票決定，並非最終決定。投票結果是提供給舊金山「海灣保護與發展委員會」(Bay Conservation and Development Commission)的建議，其為保護海灣的州屬機構。運動家隊在霍華德碼頭建造球場，仍需要海灣保護與發展委員會的批准。

卡瓦爾指出，若沒有海灣保護與發展委員會的批准，該項目無法推進，並且還有一個重要諮詢委員會投票否決，非常令人失望。他認為，一個未經選舉的組織，選擇停車場而非批准一個擁有3000個住房單位的私人融資球場，真的大失所望。

海灣保護與發展委員會會議訂於6月2日舉行。運動家隊需要獲得三分之二的投票支持，才能推進計畫。委員會可投票反對海港規畫諮詢委員會的建議。海灣保護與發展委員會工作人員將於4月初公布他們自己的建議。

卡瓦爾透露，球隊計畫與海灣保護與發展委員會成員在會前見面，回答相關問題與疑慮。

球隊期望建造一個擁有3萬5000個座位的海濱球場、3000間住房、150平方英尺的辦公室、27萬平方英尺的零售空間、可容納3500人的表演場地、多達400間旅館客房與8900個停車位。若項目獲得最終批准，將是加州史上最大開發項目之一。

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