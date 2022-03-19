南灣郵政車被偷 郵政總局憂民眾個資外洩

車齡都超過20的郵務車不僅耗油、難開還沒有空調。（記者熊移山╱攝影）

美國郵政 總局(The U.S. Postal service)表示，過去一周，南灣有九輛郵政車被偷，目前還無法確認郵件被偷走的總數，但應該是同一個集團的犯下的案件。郵政總局擔心這群罪犯主要是竊取民眾個資，所以提醒民眾如果有向銀行申請支票 、信用卡或是借記卡(debit card)，在收到銀行通知遲遲沒有收到信件，最好注意一下自己的帳戶變化。

據了解，這九輛被偷郵政車分別是聖荷西市六輛、庫比蒂諾市三輛。歹徒都是趁郵差下車送信進入車輛行竊，而且都是取走大批郵件。

庫比蒂諾市的社交平台Nextdoor有人發帖說，她因為郵件被偷，然後在吉爾洛(Gilroy)的一家商店，歹徒從她的借記卡上領取了2000多美元。

郵政總局調查員費區(Jeff Fitch)在接受媒體訪問時表示，目前為止並沒有接到這位民眾的投訴，但是他們會主動去了解這個案例。費區強調，這些罪犯偷取信件的目的，確實就是在尋找住戶個人的詳細銀行信息。所以他們如果接到報案會與警方合作，在犯罪分子使用偷竊來的卡片時，配合商店或加油站提供的監視器畫面，做為日後調查的證據。

住在庫比蒂諾市發生郵件竊案地點雷恩路(Wren way)上的居民洛根(Dave Logan)表示，他很驚訝這種事情會發生在他們的社區裡，因為30多年來這裡向來平靜幾乎沒有犯罪事件。

郵差的工作向來是乏味、無聊的代名詞，體力上的負擔外加心理上最大的恐懼「狗」，現在又加了一條「偷竊」，讓他們負擔越來越重。

一位不願意具名的郵差表示，現在的這一款郵政車(Grumman LLV)相當老舊又耗油，車齡都在20年到30年之間。因為車上沒有空調，確實有很多郵差下車後，也沒有鎖車門保持透風。

他私下表示: 其實即使鎖了車門，對於專業竊賊來說，要打開它也不是難事。特別是在加州 對這類型的竊盜幾乎無法可管，他們現在能做的就是盡量將車子停在相對繁忙的街道，或是有居民來往的地方以求自保。另外他也提到，去年政府已經準備採購新款的油電混合郵政車，除了更符合人體工學，在車輛的行車安全性和防盜也會加強。他希望這個夢想能早日實現。