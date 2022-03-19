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員工上傳Tesla車禍影片 6天後被開除

編譯組／灣區電
一名Tesla員工因為在YouTube上傳他駕駛Model 3在聖荷西出車禍的影片被開除。（美聯社）
一名Tesla員工因為在YouTube上傳他駕駛Model 3在聖荷西出車禍的影片被開除。（美聯社）

Tesla一名員工在YouTube上傳了一段他使用全自動駕駛功能（Full Self-Driving，簡稱FSD）在聖荷西撞上交通柱的影片。六天後，他就被公司開除。

任職於Tesla自駕系統部門數據註釋小組（data-annotation team）的柏納（John Bernal）2月11日收到公司寄給他一份離職協議，這是在他上傳車禍影片約一周後。這段長三分半鐘的影片目前的點閱量已超過18萬次，影片顯示，柏納的Model 3汽車因為轉彎速度過快，在聖荷西市中心撞上分隔汽車車道和腳踏車道的綠色柱子。

26歲的柏納接受媒體採訪時表示，他的主管拒絕以書面形式說明解雇他的理由，但指出部分原因是他不當使用FSD。

Tesla在開除柏納的四個月前，要求試用FSD者不得分享訊息，此舉引起美國國家公路交通安全管理局（U.S. National Highway Traffic Safety Administration，簡稱NHTSA）展開調查。事實上，NHTSA去年8月至今已對Tesla自駕功能可能存在的缺陷進行了兩次調查。

在YouTube上擁有8300多名訂閱者的柏納表示，主管給他的另一個開除理由是他的YouTube頻道與公司有利益衝突。柏納除了提供未簽名的離職協議副本外，還提供了一張其Model 3的螢幕照片，顯示他的FSD功能已經因為他最近的駕駛數據被停用。

柏納的YouTube頻道AI Addict之所以受到歡迎，部分原因是他會在影片中同時提出FSD在城市街道上使用的優缺點。

YouTube Tesla 汽車

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