柯瑞左腳扭傷幸未重傷 料缺戰1個月

柯瑞左腳韌帶扭傷，沒有結構性損傷或重傷，預計將缺戰一個月，在4月的季後賽復出。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士 16日以88比110不敵波士頓賽爾特人。次節柯瑞 和對手爭奪皮球，被壓到腿上。17日的消息顯示，柯瑞左腳韌帶扭傷，沒有結構性損傷或重傷，預計將缺戰一個月，在4月的季後賽 復出。

賽爾特人擁有塔圖姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）兩大王牌側翼，還有斯瑪特（Marcus Smart）等防守強悍的球員，最近15場比賽，防守效率聯盟榜首。他們一開始就對勇士瘋狂施壓，或干擾投籃，或包夾斷球。進攻端利用塔圖姆的單打錯位得分，且在底角投三分。塔圖姆26分12籃板4助攻，布朗26分，斯瑪特20分，全隊三分40中15。反觀勇士，三分48中11，且頻頻犯規，送給對手22次罰球機會。柯瑞三分4中1得到3分2助攻4失誤，湯普森三分11中1入賬18分，普爾29分。

勇士輸球之外，還有壞消息。比賽次節四分多鐘，賽爾特人發球，湯普森試圖搶斷，皮球滾在地上，斯瑪特倒地爭搶，壓在柯瑞腿上。柯瑞站起來後試圖奔跑，結果步履蹣跚，一跛一跛。他馬上坐上板凳席接受隊醫檢查，隨後離開。半場結束，勇士宣布，柯瑞本場比賽不會回歸。

17日，核磁共振成像的結果顯示，柯瑞左腳扭傷，沒有結構性損傷，避免了更嚴重的傷病。 消息人士告訴ESPN，預計柯瑞將在西部季後賽開始時（4月中）複出，但還將接受專家的進一步評估。柯瑞正在與著名的腳部傷病專家費克爾（Dr. Richard Ferkel）商討傷病情況。

教頭柯爾和格林，都認為，斯瑪特導致柯瑞犯規的回合，並非骯髒的動作。柯爾說，那是個危險的回合。斯瑪特俯衝到柯瑞膝蓋上。「這是我不高興的地方，我非常尊重他。他是一個地獄般的球員，是競爭者。幾年前，我在世界杯上執教過他。今天賽後我們談了談。我們之間沒問題。賽後只是讓他知道，這是個危險的回合。」

格林也說，預料到斯瑪特會打出這樣的回合，他上場努力，「我認為這不是骯髒的回合，是沒有必要的動作，雖然和不幸。如果斯瑪特打得髒了，我會懟到他頭上。比賽中我看的很清楚。球滾在地上，在每個級別的籃球比賽中，我們都被教導，要在地板上爭球，這是斯瑪特做的，這不是骯髒的回合。我可以說動作不必要，如果斯瑪特沒插過去，就拿不到球。」

斯瑪特說，他當時看到了球，所以撲過來，試圖完成一個回合， 不幸的是，柯瑞傷了。

湯普森缺席兩年，在1月復出。而格林自從1月以來缺戰29場，在15日比賽復出。勇士三大核心柯瑞、湯普森和格林，本賽季一起只打了11分鐘。格林說，似乎每次勇士有人傷病後回歸，其他人就會倒下。所以，這絕對是個擔憂。