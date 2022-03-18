灣區殺憲兵2青年 獲義大利法院減刑

涉嫌在義大利殺害國家憲兵的灣區青年艾德（右）和納特耶約特（左）17日獲義大利法院減刑。（美聯社）

涉嫌2019年在羅馬殺死國家憲兵，去年被陪審團處以義大利 最重刑罰無期徒刑的兩名加州灣區 青年，17日獲得義大利上訴法院減刑。

經過三個多小時的審議，義大利上訴法院維持艾德（Finnegan Lee Elder）和納特耶約特（Gabriel Natale-Hjorth）殺死國家憲兵隊副準將雷加（Mario Cerciello Rega）的罪名，但將兩人的刑期從無期徒刑分別減為24年和22年。

鑑於新冠病例最近明顯增加，法官卡拉布里亞（Andrea Calabria）17日將媒體拒於法庭門外，因此無從得知兩名被告對獲得減刑的反應。義大利上訴審判分為兩級。

義大利為雷加在那不勒斯一間教堂舉行了英雄式葬禮，這裡也是他死亡前幾周剛剛舉行婚禮的地方。

在律師的陪同下，雷加遺孀艾西里歐（Rosa Maria Esilio）17日在判決後表示，身為國家公僕，雷加的鮮血將會象徵性地永留街頭。她讚揚丈夫的榮譽和勇氣，並說他是「在人生中最快樂的時候死去」。

在17日審議開始之前，艾德在法庭上以不流利的義大利文說：「現在22歲、在監獄待了三年的我，有很多時間反省。」他對自己對造成他人痛苦和讓雷加家人承受無盡的悲痛表示悔恨。

納特耶約特的律師之一佩特雷利（Francesco Petrelli）對當事人仍被定罪表示遺憾。佩特雷利認為，納特耶約特沒有看到刺殺的發生，他沒有預謀，也無法預測會發生殺人事件。

檢察官沙維里亞諾（Vincenzo Saveriano）要求法院維持艾德的無期徒刑判決，但改判納特耶約特24年。沙維里亞諾17日在結辯中說：「艾德不值得被寬恕」。

2021年5月，義大利下級法院判定現年22歲的艾德和21歲的納特耶約特殺人、企圖敲詐勒索、無正當理由抵抗公職人員和持有攻擊性武器等罪名成立。