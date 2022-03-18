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三大原因 美國路邊看不見超速照相機

記者熊移山／聖荷西報導
聖荷西市市中心，今年就已經發生了20起死亡車禍。一半以上的受害者是走在人行穿越道上被撞死。圖為聖荷西市市中心一名老婦人正在穿越馬路。（記者熊移山／攝影）
聖荷西市市中心，今年就已經發生了20起死亡車禍。一半以上的受害者是走在人行穿越道上被撞死。圖為聖荷西市市中心一名老婦人正在穿越馬路。（記者熊移山／攝影）

聖荷西市因為交通違規嚴重，日前市長李卡多(Sam Liccardo)偕同警察局長、市議員、交通局官員一同召開記者會，表達他在任期的最後九個月整治交通的決心。其中最引人注目的就是將使用超速照相機來「提醒」超速的民眾，如果順利通過執行，將是美國城市中少見的案例。

超速照相對亞洲來的族裔應該都不陌生，從南韓、日本、中國、台灣、新加坡，每個城市都有超速照相設備，甚至在大陸還稱為「電子警察」。但是在美國尊重隱私權的國度裡，相當少見。其中有幾個原因，1. 因為拍照並不能立即阻止超速行為，現場警車攔下(甚至因為車速過快，警方會讓直升機攔車的案例)才能阻止駕駛人因超速而肇事。2. 隱私權的保護(有些州甚至連自己的車都不能安裝行車紀錄器) 3. 超速是重罪，超過路段限速20英里警察是有權利將你上銬拘留，另外還得上法院見法官。

李卡多宣布，加裝測速相機會是「提醒」而不是「取締」，而且他們將使用的超速相機是屬於車牌辨識系統的裝備，也就是當過橋或是使用收費專用道(ETC)，系統只會將車頭部分的車牌拍下，駕駛座會用效果做模糊設定保障隱私。

聖荷西市市中心已和很多大城市一樣，因為道路狹窄規畫了很多單向道。市府特別增設自行...
聖荷西市市中心已和很多大城市一樣，因為道路狹窄規畫了很多單向道。市府特別增設自行車逆向道，方便自行車、滑板、或是小型貨車使用。（記者熊移山／攝影）

記者會在市長臉書播出後，不少市民也紛紛回應自己所在的區域是住宅和學校區超速的情況相當嚴重，希望市長能加派警力協助社區安全。

據了解，加州交通法規是超速是以超過的速度開罰，也就是超過路段速限1-15哩罰款238元、車管所扣1分。超速16-25哩罰款367元、車管所扣1分。超速26哩以上罰款490元、車管所扣1點。超速100哩以上罰款900元、監理所、車管所扣2分。

另外，李卡多市長也提到紐約市已經投入 5萬元試用一款手機應用程序，將監控參與者的駕駛習慣並提醒駕駛注意安全駕駛的方法。他說，聖荷西市也在研究它的安全性，再決定是否導入這項系統提供給需要的駕駛。

警察 隱私 聖荷西

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