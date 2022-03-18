聖荷西交警嚴重不足 行人道路死亡攀升

聖荷西今年已有20人死於車禍。全市僅有12名交通警察。 （美聯社）

聖荷西 市領導層日昨表示，全市需要通過填補交警空缺來彌補該部門的人手嚴重不足，該市數月來的公路死亡事故可能打破交通死亡紀錄。

聖荷西警察 局長馬塔（Anthony Mata）在16日的記者會說，該市為交通執法小組編列了30個職位，但只用了12個。他補充說，近年來死於交通的人數繼續超過犯罪死亡人數。

市議員戴維斯（Dev Davis）在紀念該市今年第20起交通事故死亡的記者會上說：「我無法告訴你我有多憤怒，我們沒有用應有的態度認真對待交通執法。」

日前市議會上，交警人員配置成為爭論的焦點。市議會否決了戴維斯提出的將交通巡邏隊擴大到30人以上的建議。戴維斯說，是交通部門的不重視導致人員配置不足而市長李卡多（Sam Liccardo）支持填補目前的空缺，並為其他部門保留新的預算人員。

雖然聖荷西正在尋求更多的警察來加強速度限製和打擊危險駕駛，但馬塔承認，即使該市的數據表明大多數交通死亡事件發生在天黑之後，目前的交通巡邏仍在傍晚結束。警察局沒有試圖將交通執法工作轉移到天黑之後。

但戴維斯說，警方應該將資源轉移到夜間巡邏。

聖荷西今年有20起死亡事故，其中大部分是行人，致使該市有可能突破以往的道路死亡紀錄。根據警方的統計，在過去的五年裡，聖荷西通常要到5月底或6月才會達到20起公路死亡事件。

李卡多說，在加強交通巡邏的同時，全市正在繼續開展基礎設施項目，以改善一些最危險路段上的行人安全。他表示，減少交通死亡事故是他今年議程上的重點。該市承諾在2015年消除交通死亡事故，至今未見成果。

本月晚些時候，李卡多將在加州 議會發言，支持議會第2336號法案。這項法案將授權在聖荷西、洛杉磯、舊金山和屋崙開展為期五年的試點計畫，在高危路段和學校區域安裝測速攝像機。

李卡多說，聖荷西還計畫與機動車管理所合作，拍攝人們的車牌，並向超速者寄送警告。這將不是罰單，而是 「敦促司機遵守法律」。他表示這一工具可以有效幫助父母準確了解子女的駕駛狀態。