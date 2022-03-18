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聖荷西市長李卡多 布局進軍國會？

記者熊移山／聖荷西報導
聖荷西市長李卡多可能競選聯邦眾議員。(李卡多臉書)
聖荷西市長李卡多可能競選聯邦眾議員。(李卡多臉書)

聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)日前在一場商務會議上，首度透露他正在考慮競選聯邦眾議員，接替現任國會議員羅芙根（Zoe Lofgren）的席位。但市長本人面對媒體則沒有正面回答這個問題。

現年52歲的李卡多是民主黨在加州被看好的明日之星之一。他曾任聖荷西市議員八年，目前是第二任市長任期的最後九個月，在灣區矽谷的人脈極為深厚。多年來他也對自己的政治生涯規畫保持低調，特別在年初接受電視台專訪時還表示，他不會參與年底的國會議員選舉。接下來的一年裡，他將持續關注聖荷西市的市政問題，包括遊民、社區安全、萎靡的經濟、惡意拋棄廢棄物等等。

遊民問題是聖荷西市長李卡多政績上的一道扣分題，是否能順利進軍國會還有待觀察。（記...
遊民問題是聖荷西市長李卡多政績上的一道扣分題，是否能順利進軍國會還有待觀察。（記者熊移山／攝影）

確實遊民問題是聖荷西的負面形象之一，連市長自己都在媒體上表示他的首要任務。因此在2022年相對充裕的市政經費下，無家可歸者和經濟適用房是聖荷西市政第一大預算優先事項。李卡多也希望將另外 300 間酒店房間改建為避難所，通過擴大租金援助計劃來加速防止遊民問題惡化，並繼續建造快速建造的公寓。

曾與李卡長在聖荷西市議會共事多年的前加州眾議員朱感生表示，李卡多市長的操作手法就跟台灣政治人物差不多。像這種攸關政治生命的大事，先放點風聲試探一下社會對這個消息的風向如何，接下來操作的風險才能降低。要不然以他現在面臨的市政問題，對他是加分還是減分真的很難說。至於現任國會議員羅芙根（Zoe Lofgren）雖然已經74歲高齡，但身體健康精力充沛，好像還沒有推休的打算。

至於今年將空出的聖荷西市長寶座，目前已有多位候選人表態參選。其中現任聖他克拉拉縣議員、也擔任過聖荷西巿議員及副市長的查維茲（Cindy Chavez），和現任聖荷西巿議員裴拉瑞茲（Raul Peralez）兩人呼聲最高。另外市議員馬漢(Matt Mahan)也加入戰局。

聖荷西 遊民 加州

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