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槍殺日裔保安3嫌 屋崙警方公布身分

編譯組／灣區17日電
阿拉米達縣地方檢察官辦公室檢察官指控Shadihia Mitchell(左起)、Hershel Kiante Hale、Laron Gilbert 三名嫌犯殺害新聞保安人員西田。(圖截取自電視畫面)
阿拉米達縣地方檢察官辦公室檢察官指控Shadihia Mitchell(左起)、Hershel Kiante Hale、Laron Gilbert 三名嫌犯殺害新聞保安人員西田。(圖截取自電視畫面)

屋崙警方17日公布去年11月24日電視新聞保安西田(Kevin Nishita)被槍殺案件的最新調查，確認三名嫌疑犯，其中兩名嫌犯已被捕、一名嫌犯仍在逃。

屋崙警察局長阿姆斯壯(LeRonne L. Armstrong)表示，首名嫌犯是25歲舊金山居民米歇爾(Shadihia Mithchell)，16日已被美國法警與舊金山警方拘留。阿拉米達縣地區檢察官辦公室已指控他犯殺人罪。第二名嫌犯是24歲海爾(Hershel Hale)，已於2月9日因謀殺罪被捕，當時他已因一次無關此案的逮捕、被關押在舊金山縣立監獄。

屋崙警方要求公眾協尋第三名的在逃嫌犯27歲吉伯特(Laron Gilbert)。他也被指控犯有殺人罪。阿拉米達縣助理地區檢察官尼托(Michael Nieto)對三名嫌犯提出具體指控，確認吉伯特為槍手。除了一項特別指控的殺人重罪外，所有三名嫌犯還面臨二級搶劫未遂與使用半自動槍枝襲擊的指控。

米歇爾被指控為持有槍枝的重罪犯。他訂於18日上午在都柏林的東縣司法廳接受傳訊。海爾的傳訊尚未安排。阿姆斯壯指出，吉伯特幾個月前因違反假釋被拘留，但當時警方對西田槍擊案調查尚不足夠，無法對他定罪。警方認為吉伯特相當具有危險性，任何見到他的人可撥打911報案。

屋崙警官沙維斯(Frederick Shavies)表示，所有三名嫌犯都被認為是舊金山的街頭犯罪幫派成員。三人都曾有重罪定罪。調查人員透露，他們運用監控錄影、法醫證據與證人陳述，查辦三名嫌犯與西田槍殺案的關聯。兩名嫌犯於12月被捕，其中一名是這起槍殺案涉嫌車輛的登記車主。

西田在屋崙替KRON-TV新聞工作人員提供保安，他在一次武裝搶劫未遂中被槍殺，當時他正參與一起搶劫案後續報導。他提供灣區電視新聞人員保安服務，包括KPIX 5電視台。西田曾擔任警官，在多個灣區執法機構工作，包括聖荷西、海沃與柯爾瑪(Colma)。身後留下妻子、兩個孩子與三名孫子。

屋崙 舊金山 灣區

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