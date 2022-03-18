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華婦被搶受傷 屋崙華埠獅子會籌款相助

記者劉先進／屋崙報導
華人宋麗明（左二）3月5日被暴力搶劫，手機摔壞，車鑰匙被偷走。屋崙華埠獅子會會長鄺廣亮（左一）、前任會長李建新（右二），華促會籌委會主席莊錦鎮（右一）紛紛前來幫忙。（記者劉先進／攝影）
華人宋麗明（左二）3月5日被暴力搶劫，手機摔壞，車鑰匙被偷走。屋崙華埠獅子會會長鄺廣亮（左一）、前任會長李建新（右二），華促會籌委會主席莊錦鎮（右一）紛紛前來幫忙。（記者劉先進／攝影）

70歲的華人宋麗明5日在屋崙28街的一個助養院停車場被暴力搶劫，手機摔壞，車鑰匙被偷。經過屋崙華埠社區促進會（OCIC）籌委會主席莊錦鎮（Dr.Stewart Chen）居中溝通協調，屋崙華埠獅子會會長鄺廣亮、前任會長李建新（Annie Lee Chau），代表該分會，在17日捐款1600元給宋麗明，幫助她購買新手機，更換新鑰匙。莊錦鎮還表示，經過協調，亞健社也願意給她提供免費治療。

宋麗明當時從韓國超市買菜回來，在助養院停車場停車，打開後備箱，準備搬運物品。有蒙面劫匪衝過來，拉住她的錢包搶劫。她表示錢包內沒錢。但劫匪不予理會，一直狂拖，全程並無話語。掙扎過程中，她被拖拽在地上，劫匪得手逃走，錢包內有車鑰匙、信用卡等。宋麗明的手機被摔壞，膝蓋也摔得輕傷，伸直就疼痛。

宋麗明17日說，當時是下意識的反應，想拽住錢包，事後才覺得可怕，擔心劫匪手上有武器。劫匪明顯熟悉周邊情況，助養院有一個上鎖的小側門，劫匪趁著有人外出打開門之際，衝進來搶劫。得手後，一路狂奔再左轉，跑到一條小巷，消失得無影無蹤。

華人宋麗明女士3月5日被暴力搶劫，手機摔壞，車鑰匙被偷走。屋崙華埠獅子會捐款幫助...
華人宋麗明女士3月5日被暴力搶劫，手機摔壞，車鑰匙被偷走。屋崙華埠獅子會捐款幫助她。（記者劉先進／攝影）

宋麗明說，被搶劫後非常無助。因為所開車子是兒子公司的，最好要更換鑰匙。搶劫當天晚上，警方還特別來提醒，要她將車子開走，防止劫匪去而復返，拿著車鑰匙偷車。但她不敢下樓挪車。這幾天一直睡不好覺，噩夢連連，搶劫的場景一再出現。車子方向盤還上了新鎖。

鄺廣亮、李建新表示，獅子會一直關注華埠事件。得知宋女士被人搶走財物且受傷，非常關心，所以號召獅子會會員籌款。希望這筆錢能盡綿薄之力，幫她更換手機和車鑰匙。宋麗明表示，感謝獅子會的愛心，之前感覺很無助，現在很溫暖。以後獅子會有需要義工幫忙的，她義不容辭。

莊錦鎮表示，已經和亞健社取得聯繫，對方願意幫助提供免費治療，給宋女士提供身體和心理康復服務。

華人宋麗明被搶劫後，車子方向盤上了新鎖。（記者劉先進／攝影）
華人宋麗明被搶劫後，車子方向盤上了新鎖。（記者劉先進／攝影）

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