舊金山衛生局示警：芬太尼勿過量使用

根據舊金山市的初步數據顯示，2021年共有474人死於芬太尼過量。（本報資料圖片）

舊金山 公共衛生局(SFDPH)17日發布健康警報，提醒廣大民眾應在受監管的合法渠道獲得藥物，以避免無意中接觸到芬太尼過量，導致致命或非致命的傷害。

衛生局表示，芬太尼是一種合成鴉片類藥物，其效力可高達海洛因的50倍。從2015年開始，舊金山的芬太尼使用過量急劇增加，主要是由於當地非法藥物供應中存在芬太尼。舊金山市的初步數據顯示，2021年共有474人死於芬太尼過量。在過去的兩周內，已在舊金山發生了三起致命和九起非致命芬太尼過量服用事件。其中三起致命的過量行為於2022年3月5日發生在米慎區。

據了解，在舊金山，芬太尼通常以粉末（白色或淡紫色）的形式出售，外觀可能與可卡因等興奮劑相似。這導致使用興奮劑的人無意中使用芬太尼。使用興奮劑的群體，可能對鴉片類藥物幾乎沒有耐受性。任何在不受監管渠道獲取的藥物，都有可能面臨芬太尼過量的風險。當局提醒，吸毒者或認識吸毒者的舊金山居民，應該意識到非法渠道買藥的風險，並應及時採取預防措施。

針對目前芬太尼過量的情況屢次發生，衛生局給出如下建議：請注意任何非法渠道購買的藥物都可能含有芬太尼，並可能構成鴉片類藥物過量的風險。攜帶並知道如何使用納洛酮，一種可以迅速逆轉過量服用的藥物，尤其是在使用非法藥物或認識其他人使用非法藥物的情況下。採取措施降低風險，包括避免使用非法藥物。

如果使用違禁藥物，請採取安全預防措施，先使用小的測試劑量，避免單獨使用。由於芬太尼過量服用的迅速發作，避免與同伴的其他人同時使用藥物。避免混合藥物。避免混合藥物和酒精；並在使用前用芬太尼試紙，識別非法藥物中的芬太尼。芬太尼試紙可以識別是否含有芬太尼，但是並不十分準確，建議採取額外的安全預防措施。

衛生局建議廣大民眾，在需要藥物輔助治療的時候，盡量通過合法監管渠道獲得藥物，如在初級保健服務和其他醫療服務提供者獲得。

更多芬太尼服用過量預防資源，可登錄網站了解：sf.gov/information/overdose-prevention-resources。