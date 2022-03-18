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打擊毒品犯罪 史考特讚田德隆警局

記者王子涵╱舊金山報導
舊金山警察局長史考特（Bill Scott）十分滿意田德隆警局的工作成果。（個人推特）
舊金山警察局長史考特（Bill Scott）十分滿意田德隆警局的工作成果。（個人推特）

舊金山市田德隆區自去年12月以來因毒品氾濫以及遊民問題被市長布里德（London Breed）宣布進入90天的緊急狀態，該命令17日正式到期。警察局聯合急救和公共安全部門針對毒品犯罪、遊民服務以及基礎設施等進行了集中的整治。

舊金山警察局長史考特（Bill Scott）十分滿意田德隆警局的工作成果。他表示：「我為每位警員每日英勇又不辭辛勞的工作感到無比自豪，特別是看到田德隆警局對於當地做出的改變，他們在拯救生命，舊金山人應該感謝他們。」

根據史考特的介紹，自12月9日至3月13日，田德隆警局共抓捕162名毒販，是同期抓捕人數的兩倍以上。史考特表示，緊急狀態令幫助警局更好地專注於警務工作，並成功調集到「前所未有」的人力共同幫助解決毒品過量問題。

史考特指出，2022年以來，超過15千克的毒品被田德隆警局收繳，相比於去年數量也增加了一倍。對於新型類鴉片止痛劑芬太尼的打擊是此次反毒的重中之重。史考特說：「2022年全年已繳獲的芬太尼總量已經超過8.6千克，相比於2021年2.7千克的總量，實現了兩倍的增長。」

史考特總結道，在警員人數嚴重不足的情況下，他們出色地完成了工作，逮捕毒販，將芬太尼等致命毒品從街道上清除，保障了舊金山居民的安全。

市長布里德日前表示，已經聽到一些居民反映，緊急狀態之後，田德隆區的街道變乾淨了，但仍有許多工作需要完成。她無意延長緊急狀態，但表示會保留服務中心和社區日常清掃、外展工作等，也會繼續為遊民和癮君子繼續服務。

田德隆警局對於新型類鴉片止痛劑芬太尼進行了集中打擊。（田德龍警局提供）
田德隆警局對於新型類鴉片止痛劑芬太尼進行了集中打擊。（田德龍警局提供）

毒品 緊急狀態 舊金山

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