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楊馳馬選加州眾議員 再獲2團體支持

記者李怡／舊金山報導
楊馳馬宣布獲得Alice B. Toklas LGBTQ 民主俱樂部和舊金山女性政治委員會（SFWPC）的支持。 （楊馳馬團隊供圖）
楊馳馬宣布獲得Alice B. Toklas LGBTQ 民主俱樂部和舊金山女性政治委員會（SFWPC）的支持。 （楊馳馬團隊供圖）

舊金山市議員、加州眾議員候選人楊馳馬(Matt Haney)16日宣布，在舊金山廣泛的支持聯盟的基礎上，又獲得了Alice B. Toklas LGBTQ民主俱樂部和舊金山女性政治委員會（SFWPC）的支持。Alice B. Toklas是美國歷史最悠久的和第一個特許的性少數LGBTQ 民主俱樂部。舊金山婦女政治委員會則是舊金山最大的政治俱樂部之一，致力於為女性參政議政賦能。

楊馳馬說：「很榮幸獲得 Alice B. Toklas LGBTQ 民主俱樂部和舊金山女性政治委員會的支持。 我一直致力於倡導性別平等，並努力保護所有居民免受歧視。我準備去到州府，在薪酬平等、擴大醫療保健服務、建造更多住房和保護所有居民安全方面，爭取更多的支持。我為舊金山的多元化聯盟感到自豪，並準備兌現我為應對這座城市面臨的挑戰所做出的承諾。」

Alice B. Toklas 聯合主席麥考伊（Gary McCoy）表示，期待與楊馳馬建立牢固的伙伴關係。他指出，作為一個盟友，楊馳馬將會在延續代表社區價值觀，在加州立法機構發揮關鍵作用，不僅保護，而且會促進更大的 LGBTQ+社區的公平權利。

舊金山女性政治委員會聯合主席朗萊（Jennifer Longley）表示，很自豪能夠支持楊馳馬參加競選。因他有深思熟慮的創新計畫來應對氣候變化、住房危機、無家可歸和不平等重大挑戰，使加州成為宜居的地方。

自去年9月下旬宣布參選以來，楊馳馬一直專注於解決住房危機、無家可歸、氣候變化和社會不平等議題。他的競選活動贏得了廣泛的組織聯盟和民選領導人的支持，包括聯邦檢察長邦塔、州教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）、州參議員兼API立法核心小組主席潘君達（Richard Pan）、舊金山市議會主席華善頌（Shamann Walton）、市議員安世輝（Asha Safai）、舊金山民主黨主席馬哈根尼 （Honey Mahogany）、加州學校員工協會、華美民主俱樂部、加州專業消防員、加州護士協會、加州環保選民等個人和組織的支持。

關於加州眾議員職位的競選，在經歷了2月15日四名候選人的初選角逐之後，楊馳馬(Matt Haney) 與甘大為（David Campos）繼續進行4月19日的決選。因楊馳馬在初選中只領先與甘大為不到1%的選票。因此每一個支持者對於兩位候選人來講都至關重要。楊馳馬的得票率是36.44%領先，得票共3萬4174票。甘大為的得票率是35.67%，共得3萬3448票，兩者相差僅726票。初選後得票第三名的候選人馬百樂改為公開支持楊馳馬。初選後得票第四名的候選人秀蘋改為支持甘大為。

在繼昨日甘大為宣布得到城內五位女性領袖的支持之後，楊馳馬今日又宣布得到Alice B. Toklas LGBTQ 民主俱樂部和舊金山女性政治委員會的支持，可見兩位候選人對女性選票的重視，以及對每一張選票的爭取。

舊金山 加州 LGBTQ

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