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屋崙華埠停車 按需求收費有漲有跌

記者劉先進／屋崙報導
屋崙交通局特別派人解釋屋崙華埠停車新規。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙交通局特別派人解釋屋崙華埠停車新規。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠鄰里防罪委員會月會16日舉行。屋崙交通局交通規畫師迪普（Kevin Diep）表示，華埠考慮實行根據需求響應政策收費的新規。具體來說，在加價區域，上午8時到10時停車費每小時2元，10時到下午6時為2.5元。而在標準區域，上述兩個時段的停車費，每小時少0.5元。預計最快4月1日執行。希望以此舉來引導華埠車流，避免某些區域車流過度集中。此外，交通局還考慮重啟此前暫停的早上7時到10時貨車專用停車位政策（其他車輛禁停）。

華埠考慮實行根據需求響應政策收費的新規。（記者劉先進 ／攝影）
華埠考慮實行根據需求響應政策收費的新規。（記者劉先進 ／攝影）

根據現場分發的交通局簡易示意圖介紹，在Broadway、10街、Harrison和7街的綠色區域內（不包含Broadway夾7街範圍），執行加價停車費。從上午8時到10時，停車費每小時2元，10時到下午6時為2.5元。在Harrison、10街、Jackson夾7街、以及7街Broadway的範圍內，實行標準停車費規定，上午8時到10時，停車費每小時1.5元，10時到下午6時為2元。

迪普表示，上述這些高需求或低需求的停車區域，是根據Google數據分析的。新規核心是，如果某些區域車輛太多，停車需求高，沒有太多停車位，就稍微上漲停車費。在另外幾個街區，可能停車費稍微便宜，就可以鼓勵民眾開車過去停放，避免車流在某些區域過度集中。為了讓民眾瞭解此政策，交通局此前透過社區拓展、挨家挨戶等方式宣傳。交通局希望在今年春季晚些時候執行停車費新規，最快可能在4月1日執行。他強調，屆時，交通局會樹立清晰地停車標誌，以引導民眾停車。

此前，華埠執行黃色咪錶新規，在早上7時到10時，為貨車專用停車位，方便上貨或卸貨，其他車輛若停在這些咪錶位置上，將收到罰單。新規執行後，華埠商戶意見頗大。Webster街有奶茶店東主對本報表示，有客人喜歡早上來華埠購物消費，比如喝早茶或購買早餐，喜歡將車子停放在路邊，方便取單。此前，貨車專用停車位剛剛試點時，有消費者不明就裡，進商店買杯奶茶，一出來就收到幾十元的罰單，心情糟糕。有人抱怨，因為新規，華埠對消費者不友好，打算以後不來華埠購物。

迪普表示，因為新冠疫情的原因，交通局暫停了執行黃色咪錶貨車專用停車位的規定，所有車輛都可以在早上時間段停放，不會給罰單。目前，華埠活動、消費明顯增多，交通局認為，是時候重啟執行新規。預計也是在春季晚些時候重啟。

華埠 屋崙 疫情

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