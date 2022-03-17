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Theranos巴爾瓦尼若判有罪 有利荷姆斯縮短刑期

記者王子涵／聖荷西報道
巴爾瓦尼（右）和荷姆斯（左）面臨著同樣欺詐重罪的起訴。（推特截圖）
巴爾瓦尼（右）和荷姆斯（左）面臨著同樣欺詐重罪的起訴。（推特截圖）

在「滴血成金矽谷驗血大騙局」主角荷姆斯（Elizabeth Holmes）四項欺詐罪名被判成立的兩個月後，她的前男友、Theranos公司副手巴爾瓦尼（Sunny Balwani）的審判也即將開始。法律專家指出，巴爾瓦尼的判決結果可以直接影響到荷姆斯的定罪。這給了荷姆斯充足的理由在法庭上對付她曾經的生意夥伴。

巴爾瓦尼曾就職於微軟等科技公司，1999年創立CommerceBid軟件發展公司。其公司被併購後，巴爾瓦尼獲得了超過4000萬的收益。37歲的巴爾瓦尼在2003年進入加州大學柏克萊分校攻讀商科碩士學位，並認識了年僅18歲、就讀巴洛阿圖高中的荷姆斯。在Theranos創立的六年後，巴爾瓦尼加入了荷姆斯的團隊，並擔任執行長負責公司日常的運營。

荷姆斯與丈夫埃文斯共同走出聖荷西聯邦法院。（記者王子涵╱攝影）
荷姆斯與丈夫埃文斯共同走出聖荷西聯邦法院。（記者王子涵╱攝影）

Theranos聲稱可以從指尖提取非常少量的血液進行全方位的健康檢測。但從2015年開始，多家媒體相繼披露其存在欺詐投資人、實驗數據造假等醜聞，公司最終走向破產。

在長達四個多月的庭審中，荷姆斯嘗試將罪責推卸給巴爾瓦尼，讓陪審團相信他才是幕後的操縱者，從而逃脫定罪，但很顯然她失敗了。不過這一努力仍然可以影響到她最終的定罪緩解。根據未參與此案的刑事辯護律師表示，任何指向巴爾瓦尼是欺詐案主謀的信息，都會提高荷姆斯爭取適當減刑的機會。荷姆斯可能的刑期可能從九年至十幾年不等。

荷姆斯在去年11月的庭審中作證說，她曾在史丹福大學遭遇性侵，而年齡比他大一倍的巴爾瓦尼在她最為脆弱的時刻向她表達愛意，並在接下來的十年內對她進行情感和性虐待。

律師斯皮克托爾（Andrey Spektor）表示：「這起碼可以證明，荷姆斯在Theranos的經歷是遭受痛苦的。因此她不需要特別長的刑期來懲罰。」

荷姆斯 加州大學 史丹福大學

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