汽車牌照費貼紙沒更新 當心吃罰單

警察一般拿到駕駛相關證件，會返回車上通過系統確認資料。(賴先生提供)

疫情趨緩加上3月初口罩令解除，灣區的企業也開始讓員工陸續返回公司上班。長達兩年的遠距工作(work from home)，許多使用公司配車的員工幾乎都沒有回到公司，所以牌照費雖然公司已經繳交，但是牌照費貼紙很容易就忘記更新，導致吃上罰單。

賴先生在灣區科技公司上班，由於是業務主管，所以一直開的是公司配車。14日是兩年遠距上班後重返辦公室，中午開車出門用餐，他才上高速公路突然發現車子後方突然有台高速公路警察 (Highway patrol)閃燈，一開始賴先生還覺得自己應該沒有違規，所以試著變換車道讓對方通過，萬萬沒想到警察還是緊跟在後，這已經很明顯就是要攔下他的車。

於是賴先生減速停到了高速公路路肩。想起之前看過報導，「被警察攔下不要緊張，特別是在車內的動作不要太大，車窗搖下、雙手放在方向盤上等待警察指示」，他也就帶著忐忑的心等著警察。

看著這位女警單手扶著腰間的配槍緩緩走來，賴先生也被搞得精神緊繃。結果女警直接說： 「先生，攔你下來是因為你車輛牌照上的貼紙已經過期，請給我你的駕照 和車籍資料及保險」。這時賴先生才鬆了口氣，隨即回答這是公司的車，他相信公司應該是有繳交牌照費，只是在家遠距上班太久都沒進公司，也沒注意到這件事。

隨後警察拿了資料就回車上。過了將近五分鐘，警察告訴賴先生，不管有沒有交牌照費，沒有更新貼紙就會開罰，這一次會通知監理所(DMV)寄送警告給公司，要公司趕緊處理，要不然下一個警察在看見還是會把他攔下來。

在加州 ，車輛沒貼或是沒有更新牌照貼紙，已經違反加州車輛法規，可以處罰25元(或以上)的基本罰款；如果你的車輛確實欠稅，罰單也會依欠稅的金額為基礎開罰四至九倍，而且沒有更新牌照貼紙，警察是可以連續開罰並且逐次加重罰金，假設你在收到罰單後還繼續使用過期標籤駕駛車輛超過六個月，那按照加州車輛法規車輛可能會被扣押，甚至吊銷駕駛執照。

鄭博仁聯合事務所鄭律師表示，被警察攔下不管有無違規，首先一定要冷靜，聽從警察的指揮，比如說停在指定的位置(有時因交通繁忙會要求你停到商場裡)；接著就是搖下車窗雙手放在方向盤上等警察過來，先不要急著找駕照或行照，特別是晚上視線不清，雙手亂動可能會使警察誤以為你手上持有武器，或威脅到他們的人身安全。

另外還有幾項重點。一，你可以行使保持沉默的權利，禮貌地說：「我選擇行使保持沉默的權」，司機不能因行使保持沉默的權利而被警察抓捕或拘留。二， 你有權表示不同意警方的搜查，雖然警察仍然可以進行搜查，但重要的是要清楚地說：「我不同意搜查」，以此可以記錄在案。三，如果被開罰單，請配合，並在罰單上簽名。簽收罰單不代表認罪，但是如果在開罰單的問題上不配合，可能會被捕。

四，不要嘗試逃跑，不要抵制「摸身檢查」或搜身，只需說「我不同意搜身」，但除此以外，請配合。五，不要對警察說謊，相反，你可以簡單而禮貌地行使保持沉默的權利。

鄭律師也提醒，因交通問題而被攔下並被被指控犯罪的人，建議諮詢律師保障自我權益。