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偷4000元名酒 婦人歸還聖荷西餐廳

編譯組／聖荷西15日電
一名婦人在聖荷西Grandview餐廳偷走一瓶價值4000元的路易十三干邑白蘭地，全程被監視錄影機拍下。（電視新聞截圖）
一名婦人在聖荷西Grandview餐廳偷走一瓶價值4000元的路易十三干邑白蘭地，全程被監視錄影機拍下。（電視新聞截圖）

一名婦人上周在聖荷西一家餐廳內順手牽羊，偷走一瓶價值4000元的法國名酒，過程全被店內的監視錄影機拍下。事件在媒體上曝光後，這名婦人已將這瓶酒歸還給餐廳。

聖荷西漢彌頓山（Mount Hamilton）豪華餐廳Grandview的東主卡魯巴（Maurice Carrubba）15日表示，被偷走的是一瓶百年法國人頭馬路易十三干邑白蘭地（Louis XIII）。竊賊已經歸還了這瓶酒。

卡魯巴說，事件發生後，他們向聖他克拉拉縣警局報案，警方即向公眾要求提供線索。他說：「她（竊賊）決定出來自首。在世界正經歷各種災難之際，戰爭、新冠疫情，也鑑於她是六個孩子的母親，雖然她做了一個錯誤的決定，我們決定給她一個改過自新的機會。」

至於這瓶酒是否已被開啟，卡魯巴說沒有。

卡魯巴表示，這名婦人是上周到餐廳來吃飯的十人團體中的一人，這是這個團體第二次來用餐，他們兩次都預訂了大桌子。

餐廳監視錄影機拍到，這名身穿長禮服的婦人繞著吧台走到擺滿酒的一邊，拿起一瓶路易十三干邑白蘭地，把酒瓶放低在身體一側後走出吧台。此時，有名身穿白襯衫的男子加入她，然後兩人一起離開。

警方表示，歸還白蘭地的不是這名婦人本人，她是託人歸還。警方說，這名婦人本來應該被控以盜竊重罪。

卡魯巴表示，他了解餐廳集團可能會因為沒有懲罰竊賊而遭到批評，但他說：「或許這件事一開始是個玩笑，或者是真心話大冒險？你說我該怎麼做？把一個有六個孩子的母親送進監獄嗎？我很高興大家做出了正確的決定。」

Grandview所在的建築物建於1884年，坐落在海拔1500呎的漢彌頓山上。這裡最初是通往利克天文台（Lick Observatory）途中的一個旅店，後來由奇克拉利家族（Ciciarelli）接手改為餐廳，一直經營到2014年結束營業。卡魯巴與弟弟買下餐廳進行改裝，於2015年重新開張。

路易十三干邑白蘭地是法國人頭馬酒廠百年歷史名酒。（Getty Images）
路易十三干邑白蘭地是法國人頭馬酒廠百年歷史名酒。（Getty Images）

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