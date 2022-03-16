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南灣唯一 北加華人健康促進計畫十歲了

記者李榮／灣區報導
El Camino的華人健康促進計畫十歲了，也是唯一由醫院成立專門服務華人的部門。（華人健康促進計畫提供）
El Camino的華人健康促進計畫十歲了，也是唯一由醫院成立專門服務華人的部門。（華人健康促進計畫提供）

華人健康促進計畫」（Chinese Health Initiative）十年前成立於El Camino醫院，是南灣第一個、也是唯一由醫院成立專門服務華人的部門，在社區中提供專為華人文化和語言需求所設計的醫療和健康資訊。今年CHI將推出十周年慶祝活動，所有健康生活作息的系列課程都一律免費，並將於在3月26日舉行慶祝十周年的募款活動「Red Envelope Celebration」，盼社區支持。

成立於2011年的「華人促進計畫」是專為華人服務的項目，提供華人習慣的語言與文化輔助，甚至在住院的飲食提供上，也盡量滿足華人，例如雞粥等。多年來在社區提供3900人次的健康篩檢，以及包括乙型（B型）肝炎、骨質疏鬆症、高血壓糖尿病和中風篩檢等，近300場以各種健康和醫療主題的講座，還有以高血壓、糖尿病，心血管疾病．中風、癌症預防為主題的請問醫生講座，營養師諮詢等，累計服務超過1萬5600人次。

另外，該計畫也推出很多開創性的新服務，如說華語醫生網路名單，幫助華人方便找到說母語的醫生。成立之初只有40位醫生，目前名單上已有126位的各科醫生。華人健康計畫也從2012年開始和世界日報推出請問醫生專欄，訪談華裔醫生有關華人常見的健康問題。持續9年的專欄共訪談了近80位醫生，發表了250多篇請問醫生的專欄。除了紙本以外，也透過網路版，服務分布在全世界各地的華人。

此外，還有幫助年長者了解醫療系統和資源的醫療健康指南、氣功和社區保健課程等、以疾病防治局（CDC）科學實證有效的模型為基礎，為華人量身定做的糖尿病預防課程，以及去年推出將成為未來重心的心理健康講座系列等。

近來華人健康促進計畫推出整套專為華人設計的健康生活型態課程「健康百分百」，課程是以疾病防治局的糖尿病預防計書為基礎，根據華人飲食和文化習慣所改編，分為飲食、運動，睡眠、減壓等四大單元，幫助華人有效地建立健康的生活型態，以預防慢性疾病和甚至癌症，提升整體健康。全部課程共12堂課，以視訊進行，所有課程都免費。學員可根據自己的需要和時間，自由挑選個別單元報名。課程以網路報名：elcaminohealth.org/chi-events。

華人健康促進計畫經理余怡菁表示，感謝來自醫院的支持，華裔醫生奉獻他們的時間和專業，社區機構的合作，以及無數義工的協助，讓這個立足於醫院，專為華人服務的平台，在十年內得以成長茁壯。「透過El Camino Health Foundation 捐贈給CHI的善款，讓我們在近幾年可以擴大服務，並把付費課程改為免費，希望所有的華人不論其經濟能力，都有平等的機會來受惠。邀請大家一起來支持我們，加入守護華人健康的行列。」

慶祝華人健康促進計畫十周年的募款活動Red Envelope Celebration將於3月26日，在Los Altos Golf & Country Club舉行，會中頒獎表揚喜福居（Chef Chu's) 老闆朱鎮中一家對El Camino Health和社區的支持和貢獻。如有興趣購票參加，可聯絡 Kirsten Krimsley ： 電郵 [email protected] 或致電650-988-4189。也可以捐款給華人健康促進計畫，網上捐款：http://donate.elcaminohealth.org/CHICelebration。

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