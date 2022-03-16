少年刑事司法中心報告：10年來 金山警局逮捕率降60%

少年刑事司法中心發佈針對舊金山警局執法表現的評估報告，對警局提出多項批評。(舊金山警局臉書)

舊金山 非盈利機構少年刑事司法中心（Center on Juvenile and Criminal Justice）15日發布針對舊金山警局執法表現的評估報告。報告指出警局在警用支出、降低犯罪率、種族平等、信息透明等多方面都存在管理不善、處理不當的問題，稱其是加州 執法系統中的異類。

在過去的十年中，舊金山警局的預算和警員人數不斷增加，但犯罪率不降反升。根據少年刑事司法中心調查，每平方哩警用支出水平為全加州最高，相當於納稅人每年支出704元，但警局的逮捕率卻下降了60%，結案率也下降了33%。

主張司法改革的舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）在個人推特上轉發了該報告，並表示，檢驗司法系統的每一處對於提高公共安全來說尤為重要。他感謝少年刑事司法中心能夠提高公眾在這一領域的認識，並提出可以改進的地方。

博徹思公開支持對警局的批評報告可以說並不意外。一個月前，地檢處與舊金山警局的矛盾已經徹底公開，警察局長史考特（William Scott）宣布不再與地檢處就調查警員不當行為案件進行合作。理由是地檢處在處理一宗有關警員涉嫌濫用武力案件時，據稱故意隱藏了對被控警員有利的證據。

報告還指出，舊金山警局逮捕非裔 美國人的比率為加州六座主要城市之首。2020年，警局對非裔的逮捕率是其他族裔的9.8倍，是全加州非裔美國人平均逮捕率的3.6倍。報告稱，這是對有色人種社區不平等的執法。

針對警局信息不透明方面，報告發現警局沒有對86%的涉及青少年逮捕行動說明犯罪行為，其比率是加州平均水平的四倍以上，並且警局拒絕公布西語族裔的犯罪數據。少年刑事司法中心擔心，這會掩蓋族裔間的執法不平等事實。