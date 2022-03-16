金山市長布里德監誓 郭華健續任估值官

郭華健(中)由市長布里德(左)監誓就職，續任舊金山市估值官。（郭華建辦公室提供）

現任舊金山 市估值官郭華健（Joaquín Torres）14日由市長布里德監誓，在舊金山市府辦公室宣誓就職，繼續擔任估值官。舊金山市估值官是全市七大民選官職之一，主管房地產估值和稅務。

2月15日舉行的選舉眾中，郭華健以99.93%得票輾壓未列名候選人彼崔里斯(Michael Petrelis)。他將繼續留任，完成前任估值官朱嘉文剩餘任期。估值官一職將於今年11月舉行正式選舉，屆時郭華健還有機會爭取完整的四年任期。

郭華健於2021年2月8日由市長布里德監誓就任舊金山市估值官。在被任命之前，郭華健自2018年起擔任舊金山市經濟與勞動力發展辦公室主任，並在新冠疫情 期間，帶領全市舒援企業和勞工面臨的經濟困難。

郭華健表示，感謝市長布里德交付重託給自己。過去11年，他也一直在為舊金山服務，為多元化社區爭取正面的改變和贏得信任。在任職演講中他強調，將繼續確保為不同的社區提供公平良好服務，以確保城市利益。他也感謝一路走來家人、朋友、社區的支持和選民的信任。

郭華健是歐洲西班牙裔，太太為華裔。在2018年，市長布里德任命郭華健擔任經濟與勞動力發展辦公室（OEWD）主任，屬於局長級官員。此前，郭華健曾擔任舊金山市投資 社區倡議主任、市長的社區服務辦公室主任，且是市西語裔和美洲印第安人社區，以及第9和第11區的聯絡人（主要在Mission和Excelsior社區）。