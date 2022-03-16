少年刑事司法中心報告 舊金山警局：可能出於政治動機

舊金山警局戰略通訊主任多爾西表示，少年刑事司法中心的報告可能是一份出於政治動機、自我偽裝的學術報告。（舊金山警局官網）

舊金山 警局15日下午對少年刑事司法中心（Center on Juvenile and Criminal Justice）所發布有關警局執法表現的評估報告作出回應。警局戰略通訊主任多爾西（Matt Dorsey）表示，報告將居民人口作為分析警務的參照標準是無效的，並稱這可能是一份「出於政治動機、自我偽裝的學術報告」。

多爾西認為，在舊金山生活的實際人口要比常住居民人口多很多。他在郵件中表示，少年刑事司法中心的報告忽視了舊金山作為一個國際旅遊城市，其遊客數量是其他加州城市無法比擬的。根據舊金山旅遊協會的報告，舊金山在2021年接納了1480萬遊客，相當於賓夕法尼亞州的總人口。在2019年共接納2620萬遊客，相當於德州的總人口。

「舊金山警局有責任保護和服務本地居民以及數百萬的遊客。少年刑事司法中心知道這一點，卻選擇性地忽視它，這是對事實的誤導。」多爾西說。

多爾西表示，龐大的旅遊人口規模導致其財產犯罪不成比例的超過了暴力犯罪 案件的數量，其犯罪率上升並非是警局缺乏管理。根據多爾西提供的數據，舊金山市相較於屋崙、聖荷西、洛杉磯等城市，在謀殺、強姦、搶劫、人身侵犯、入室搶劫等暴力犯罪的結案率上，有著更為出色的表現。

多爾西補充，報告中將警局在舊金山國際機場的警務開支也納入進總預算 中，而事實上這8000萬的預算是由機場全額資助的。多爾西說：「這暴露了他們對於警局預算運作的不了解，或者他們根本不願意認真解釋。」

多爾西在郵件最後強調，警局改革的目標是擁有足夠的人員配備和公共投資，以成為21世紀警務工作的領導者。「大多數的舊金山居民都希望警局都能夠成為這樣的領袖。」多爾西說。