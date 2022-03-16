少年刑事司法中心報告 舊金山警局：可能出於政治動機
舊金山警局15日下午對少年刑事司法中心（Center on Juvenile and Criminal Justice）所發布有關警局執法表現的評估報告作出回應。警局戰略通訊主任多爾西（Matt Dorsey）表示，報告將居民人口作為分析警務的參照標準是無效的，並稱這可能是一份「出於政治動機、自我偽裝的學術報告」。
多爾西認為，在舊金山生活的實際人口要比常住居民人口多很多。他在郵件中表示，少年刑事司法中心的報告忽視了舊金山作為一個國際旅遊城市，其遊客數量是其他加州城市無法比擬的。根據舊金山旅遊協會的報告，舊金山在2021年接納了1480萬遊客，相當於賓夕法尼亞州的總人口。在2019年共接納2620萬遊客，相當於德州的總人口。
「舊金山警局有責任保護和服務本地居民以及數百萬的遊客。少年刑事司法中心知道這一點，卻選擇性地忽視它，這是對事實的誤導。」多爾西說。
多爾西表示，龐大的旅遊人口規模導致其財產犯罪不成比例的超過了暴力犯罪案件的數量，其犯罪率上升並非是警局缺乏管理。根據多爾西提供的數據，舊金山市相較於屋崙、聖荷西、洛杉磯等城市，在謀殺、強姦、搶劫、人身侵犯、入室搶劫等暴力犯罪的結案率上，有著更為出色的表現。
多爾西補充，報告中將警局在舊金山國際機場的警務開支也納入進總預算中，而事實上這8000萬的預算是由機場全額資助的。多爾西說：「這暴露了他們對於警局預算運作的不了解，或者他們根本不願意認真解釋。」
多爾西在郵件最後強調，警局改革的目標是擁有足夠的人員配備和公共投資，以成為21世紀警務工作的領導者。「大多數的舊金山居民都希望警局都能夠成為這樣的領袖。」多爾西說。
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