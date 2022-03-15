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張靜如 接任中華聯誼會理事長

記者李榮／灣區報導
中華聯誼會舉辦理事長交接，張靜如（左）擔任新一屆的理事長。（中華聯誼會提供）
中華聯誼會舉辦理事長交接，張靜如（左）擔任新一屆的理事長。（中華聯誼會提供）

「中華聯誼會」於中半島舉行理事長交接儀式，原理事長于愛珍卸下重擔，由張靜如接下，擔任第43屆理事長。包括駐舊金山經文處處長賴銘琪、金山華僑文教中心主任蘇上傑等人都出席會議，並主持交接儀式。

中華聯誼會是灣區最有歷史的社團之一。賴銘琪指出，中華聯誼會歷史悠久，長期以來一直努力復興與保存中華文化，感謝大家對傳承文化的努力。他進一步說，中華聯誼會成立時正是文化大革命發生之後，中華聯誼會的使命之一就是保存中華文化，而現在保存中華文化最好的地方就是中華民國。蘇上傑也表示，他與中華聯誼會的淵源很深厚，自己約十年前在南灣服務時，就已經與聯誼會有所接觸，感謝中華聯誼會所做的貢獻。

于愛珍指出，過去兩年因為新冠肺炎疫情的關係，大家都無法實體聚會，但中華聯誼會還是舉辦了不少活動，特別是藝文方面的活動等。另外，中華聯誼會也繼續出版會刊通訊、簡報和並且舉辦講座，扮演交流的平台。

新任會長張靜如介紹，文化大革命嚴重破壞中華文化，總統蔣中正在中華民國發動復興中華文化運動，1966年愛國華僑陶鵬飛便於舊金山成立中華聯誼會，傳承發揚中華文化。當年舊金山中華聯誼會成立之時，很多參與者都是來自台灣的留學生，另外包括那時的中華民國駐美大使周書楷以及駐舊金山總領事翟因壽都見證了成立大會。

舊金山 中華民國 疫情

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