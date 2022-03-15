葉至誠將回台 逢甲大學校友會歡送

逢甲大學校友會歡送葉至誠，慶賀葉至誠榮升司長。（記者李榮／攝影）

駐舊金山科技組組長葉至誠，將於本周離美，回台灣後將榮升科技部科教及國際合作司司長。葉至誠是逢甲大學校友，北加州 逢甲大學校友會14日在密爾比達替葉至誠送行，眾人感謝葉至誠兩次服務灣區 作為科技橋梁的貢獻，也認為葉至誠是「逢甲之光」。

葉至誠1996年進入公部門，2001年時曾到舊金山科技組擔任外派秘書、2004年回台。2016年又再度外派擔任科技組長，至今六年。

北加 州逢甲大學校友會名譽會長張人睿指出，葉至誠榮升是實至名歸。矽谷是科技重鎮，葉至誠在人才吸取、培育方面都有很大的貢獻，相信幾次的外派經驗對於促進國際合作很有助益，未來在司長的位置上更能發揮。

北加州逢甲大學會長陳紹卿也表示，葉至誠貢獻科技，是逢甲之光。校友們也致贈藏頭詩的賀詞給葉至誠，「葉組長榮調任司長、至善至美逢甲之光、誠心協助科技產業、好評如潮享譽灣區。」頭四個字正好是「葉至誠好」。

葉至誠表示，自己1984逢甲機械系就讀，對於原本家住基隆的他來說，逢甲所在的台中對他而言是全新的環境。如今晃眼40年過去，感謝學校的栽培與校友對他的肯定。他認為，逢甲的學生有軟實力、親和力強。