甩開乾燥1、2月 灣區本周迎來降雨

灣區本周會再降雨。（美聯社）

經過降雨量跌破紀錄的1月和2月，國家氣象局預測灣區 本周將出現多場風雨。

氣象局預測，首場風雨14日晚上會先抵達蘇諾瑪縣，預估降雨量可達1吋，北灣區其他地區的降雨量約0.5吋，舊金山 低於0.5吋，東灣和南地區降雨量可能只有0.1吋或更少。另一場較大的風雨將於周末出現，屆時灣區各地會明顯降雨，平均降雨量至少會有0.1吋以上。

氣象局預報員賓格曼（Brooke Bingaman）說：「灣區本周風雨的好處是，它看起來像是一個不穩定的天氣型態。繼上周六晚上的風雨後，我們看到一連串的風雨正朝灣區襲來，而非被卡在西海岸上空的高氣壓系統所阻擋，這是處於乾旱的我們樂於在冬季看到的現象。」

賓格曼提醒民眾雨天開車時要小心，尤其是雨量較大的北灣，因為本地久旱不雨，民眾駕車時可能會忘記天雨路滑的危險。此外，山區會刮起強風，時速將介於15哩到30哩之間。

今年的1月和2月是加州 史上最乾燥的1月和2月，在正常時期應該是最潮濕的這兩個月，舊金山只降下0.65吋雨水，聖荷西僅0.01吋。加州水資源局（California Department of Water Resources）指出，去年10月和12月的大氣河風暴讓塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）元旦時的積雪量增至正常時期的168%，但上周末測得的積雪量已降剩歷史平均的60%。

賓格曼說：「通常，12月、1月和2月應該是灣區最潮濕的月份。但是，3月和4月是否可能再下更多雨？是有可能的，但從本地氣候學的角度來看，3月和4月出現暴風雨並不常見。」