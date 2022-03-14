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北加州祭孔大典委員會總召 陳安東卸任 呂明濂接任

記者李榮／密爾比達報導
北加州祭孔大典委員會前總召陳安東（左一）卸任，由呂明濂（左二）掌舵。（記者李榮／攝影）
北加州祭孔大典委員會前總召陳安東（左一）卸任，由呂明濂（左二）掌舵。（記者李榮／攝影）

2022年北加州祭孔大典委員會新、卸任總召集人交接典禮暨第一次籌備會議，在金山灣區華僑文教服務中心舉行。駐舊金山台北經濟文化辦事處賴銘琪處長主持監交，將祭孔大典委員會大印從第40屆總召陳安東手中，傳給第41屆新任總召呂明濂。會中頒發僑務委員會長童振源給卸任總召陳安東感謝函，及給新任總召呂明濂賀函。

北加州祭孔大典自1981年由齊魯鄉親成立「舊金山灣區齊魯會館」。1982年在北加州舉辦第一屆祭孔大典，是全球海外僑胞最早舉辦祭孔大典釋奠禮的地區。1990年起，由駐舊金山台北經濟文化辦事處、金山灣區華僑文教服務中心、舊金山灣區齊魯會館及北加州中文學校聯合會四大單位聯合主辦。多年來延續遵循傳統古禮舉行的祭孔儀式，已成為北加州最重要的文化活動之一。

當日包括歷任總召、舊金山灣區齊魯會館代表、北加州中文學校聯合會代表及祭孔大典委員會委員等50餘人出席觀禮。

賴銘琪感謝祭孔委員會40年來不遺餘力在海外傳承中華文化。他表示，過去兩年雖然疫情跌宕起伏，陳安東仍克服萬難舉行實體祭孔大典及40年回顧展，令人敬佩。他鼓勵新任總召呂明濂，秉持著當仁不讓和捨我其誰的精神、勇往直前，繼續將孔孟思想繼續發揚光大。

南灣僑教中心主任莊雅淑以及副主任徐廣梅也到場。莊雅淑表示，北加州祭孔大典是海外最早舉辦祭孔大典，也是海外最盛大的祭孔典禮。感謝大家盡心盡力在海外落實及傳揚傳統中華文化及儒家思想。

加州 北加 灣區

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