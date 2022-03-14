我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

金山地檢長辦公室報告：57%逮捕案獲起訴 創10年新高

記者王子涵／舊金山報導
地檢長博徹思肯定了地檢處在防止槍枝暴力、反對仇恨犯罪以及提高數據透明度等方面的努力。（地檢處提供）
地檢長博徹思肯定了地檢處在防止槍枝暴力、反對仇恨犯罪以及提高數據透明度等方面的努力。（地檢處提供）

舊金山地檢長辦公室在本月初發佈了2021年司法情況年度報告。地檢長博徹思肯定了舊金山地檢處在防止槍枝暴力、反對仇恨犯罪以及提高數據透明度等方面的努力，但同時也坦言，疫情極大地限制了案件審理審判的速度。

在報告序言中，博徹思表示，過去的這一年對所有人來說別具挑戰，見證了針對亞太裔社區的暴力和仇恨犯罪。許多受害者及其家人理應得到的公平被迫延誤，槍枝暴力存在於社區當中影響公共安全。在2022年，地檢處決心繼續推進社區安全，以罪案受害者和倖存者為中心，並確保為所有舊金山市民伸張正義。

根據年度報告，舊金山市地檢處2021年共對超過4500起刑事案件進行了起訴。其中，警方57%的逮捕案件得到了地檢處的起訴，創下了十年來最高的起訴率。地檢處推進了50多宗刑事案件的審判，並向大企業發起民事訴訟，追討對於社區的傷害。

報告指出，針對2021年頻發的仇視亞裔等犯罪，舊金山地檢處針對性地展開行動保護亞裔社區的安全。地檢處在2021年共起訴了20多宗涉及到仇恨犯罪指控的案件，其中大部分都是涉及到亞裔受害人。新成立的受害者服務部大幅增加了多語種的服務，以協助警方在調查涉及仇恨罪案的證據，精通粵語的助理檢察官李蕙儀被任命為第一人主管。同時，地檢處還加強和亞裔官員的合作，舉辦了亞太裔社區安全峰會以及多場反對仇恨集會。

在華裔群體所關心的盜竊罪案方面，地檢處也進行了針對性的打擊。超過74%有組織的商鋪盜竊罪犯被起訴，並且舊金山地檢處還參與了由州和聯邦機構所進行的近六項機密調查，共追繳回至少275萬元被盜財務。

舊金山 亞裔 仇恨犯罪

上一則

灣區烏克蘭裔神父妻 回鄉陪女兒度國難

下一則

北加州祭孔大典委員會總召 陳安東卸任 呂明濂接任

延伸閱讀

「沉默的道釘」鐵路華工展 金山總圖開幕

「沉默的道釘」鐵路華工展 金山總圖開幕
舊金山聖帕特里克節巡遊 民眾自發組挺烏克蘭隊伍

舊金山聖帕特里克節巡遊 民眾自發組挺烏克蘭隊伍
孫中山逝世97周年 國民黨總支部辦紀念會僑學界緬懷

孫中山逝世97周年 國民黨總支部辦紀念會僑學界緬懷
金山市長專欄╱經濟復甦、警政改革 加強推動

金山市長專欄╱經濟復甦、警政改革 加強推動
舊金山市議員馬兆明 提案改善治安

舊金山市議員馬兆明 提案改善治安

熱門新聞

這張美聯社照片中的死者是矽谷初創公司SE Ranking的會計長佩雷貝尼斯與其兩名子女。（美聯社）

矽谷科技公司會計長與子女 被炸死在烏克蘭街頭

2022-03-10 02:19
執法單位稱，灣區中半島富裕社區阿賽頓和希爾斯堡近期發生的多起入屋盜竊案，可能是智利幫派份子所為。（Getty Images）

國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶

2022-03-09 02:20
舊金山華裔大學生克里斯•梁在前往爾灣途中，被報告失蹤。（取自臉書）

到爾灣旅行 舊金山華裔大學生半途失蹤

2022-03-06 02:15
政治觀察家楊俊龍認為，俄羅斯若強吞烏克蘭，恐怕像是吞了活魚進身體，「麻煩的開始」。（記者李榮攝影）

楊俊龍：俄若強吞烏克蘭 像是吞活魚進身體 麻煩的開始

2022-03-13 19:14
油價飆升，Uber和Lyft司機只能想盡辦法應對。(Getty Images)

高油價求生 優步、來福車司機出招

2022-03-11 02:00
視頻顯示，華人阿婆被人搶劫錢包，拖拽在地上。（視頻截圖）

北加屋崙70歲華人阿婆 停車場遭拖拽搶劫

2022-03-07 23:47

超人氣

更多 >
美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭
開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷
俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友
前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人

前紐時記者遭俄軍槍殺 恐為俄烏戰首名罹難美國人
南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世

南加2青少年拒家人敦勸 不肯打疫苗 現病重去世