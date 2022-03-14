金山地檢長辦公室報告：57%逮捕案獲起訴 創10年新高

地檢長博徹思肯定了地檢處在防止槍枝暴力、反對仇恨犯罪以及提高數據透明度等方面的努力。（地檢處提供）

舊金山 地檢長辦公室在本月初發佈了2021年司法情況年度報告。地檢長博徹思肯定了舊金山地檢處在防止槍枝暴力、反對仇恨犯罪 以及提高數據透明度等方面的努力，但同時也坦言，疫情極大地限制了案件審理審判的速度。

在報告序言中，博徹思表示，過去的這一年對所有人來說別具挑戰，見證了針對亞太裔社區的暴力和仇恨犯罪。許多受害者及其家人理應得到的公平被迫延誤，槍枝暴力存在於社區當中影響公共安全。在2022年，地檢處決心繼續推進社區安全，以罪案受害者和倖存者為中心，並確保為所有舊金山市民伸張正義。

根據年度報告，舊金山市地檢處2021年共對超過4500起刑事案件進行了起訴。其中，警方57%的逮捕案件得到了地檢處的起訴，創下了十年來最高的起訴率。地檢處推進了50多宗刑事案件的審判，並向大企業發起民事訴訟，追討對於社區的傷害。

報告指出，針對2021年頻發的仇視亞裔 等犯罪，舊金山地檢處針對性地展開行動保護亞裔社區的安全。地檢處在2021年共起訴了20多宗涉及到仇恨犯罪指控的案件，其中大部分都是涉及到亞裔受害人。新成立的受害者服務部大幅增加了多語種的服務，以協助警方在調查涉及仇恨罪案的證據，精通粵語的助理檢察官李蕙儀被任命為第一人主管。同時，地檢處還加強和亞裔官員的合作，舉辦了亞太裔社區安全峰會以及多場反對仇恨集會。

在華裔群體所關心的盜竊罪案方面，地檢處也進行了針對性的打擊。超過74%有組織的商鋪盜竊罪犯被起訴，並且舊金山地檢處還參與了由州和聯邦機構所進行的近六項機密調查，共追繳回至少275萬元被盜財務。