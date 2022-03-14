灣區烏克蘭裔神父妻 回鄉陪女兒度國難

聖他克拉拉的烏克蘭天主教會。(Google街景圖)

俄羅斯侵略烏克蘭 戰爭爆發後，全球媒體紛紛報導數百萬烏克蘭婦女與小孩逃離烏克蘭。然而灣區 烏克蘭裔天主教神父戴柯克(Petro Dyachok)的妻子納塔利亞(Natalya)卻返回故鄉，陪伴女兒與其家人共度國難。

戴柯克目前在舊金山 與聖他克拉拉的烏克蘭天主教會服務。他在聖他克拉拉市烏克蘭天主教堂接受訪問時說，當俄軍侵犯烏克蘭時，他很清楚妻子納塔利亞返鄉的決心。他們的女兒克里斯提納(Khrystyna)目前在烏克蘭當護士，有兩個小孩，先生必須從軍保護烏克蘭。女兒決定不攜帶小孩飛往美國，因此唯一的選擇就是納塔利亞回到烏克蘭。

戴柯克也很想伴隨妻子回到家鄉，可是灣區烏克蘭教會現在非常需要他，因為許多烏克蘭裔移民家人困於烏克蘭境內，內心焦躁不安，需要神職人員輔導。灣區烏克蘭裔社區約有1萬4000名居民。

戴柯克20歲與納塔利亞結婚，隨後於22歲成為天主教神父。烏克蘭天主教會容許神父結婚。當時蘇聯開始崩解，烏克蘭於1991年宣布獨立。戴柯克帶著驕傲的語氣說著，女兒克里斯提納就是在烏克蘭獨立那一年出世的。

戴柯克30多歲時，全家移民到芝加哥，隨後遷往沙加緬度，2005年開始在舊金山完美天主教會(Immaculation Conception Church)與聖他克拉拉一家規模較小的教會服務。戴柯克每周固定在灣區兩家烏克蘭教堂工作數日。他們的大兒子馬西姆目前住在利佛摩(Livermore)，可是女兒克里斯提納(Khrystyna)回到烏克蘭，隨後結婚成家。夫婿小時候曾在戴柯克教堂服務。

納塔利亞3月初某天準備遠遊行李，為她的先生準備一鍋湯，隨即從舊金山機場搭機前往烏克蘭故鄉。當時大批難民從烏克蘭西部逃出，波蘭邊境道路堵塞。她改道飛往匈牙利首府布達佩斯，海關人員問她有沒有走錯路。納塔利亞說對海關說，孩子在烏克蘭，她要回家。

納塔利亞搭九小時的公車來到烏克蘭邊境，遇到家庭老朋友。這位老朋友是個神父，幫助納塔利亞返回故鄉柯德基夫(Corrtkiv)。納塔利亞花了四天，終於與烏克蘭家人重聚。當空襲警報響起時，全家大小都衝往地下室躲避。

雖然灣區與烏克蘭兩地時差十個小時，戴柯克神父每天都會固定與家人電話交談，有時長達幾個小時。納塔利亞問他有沒有小心照顧自己。孫子經常向她要糖果，他們並且準備慶祝維拉迪斯拉夫11歲生日。他們並且談到準備全家出遊，紀念結婚35年紀念日。

當被問及如果烏克蘭家人陷入危難中，他會有什麼反應。戴柯克說，他會回到烏克蘭，與家人在一起。可是他說，因為他是天主教神父，因此不會拿起武器對抗敵人，可是他可以挖水溝、砍柴、綁止血帶。如果俄羅斯軍人進入他家，戴柯克提高聲量說：「那個時候我就可以殺敵。」可是他同時低下頭來，從他的前額到胸口畫個十字，說道：「原諒我，主耶穌。」