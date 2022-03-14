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楊俊龍：俄若強吞烏 像吞活魚進身體 麻煩的開始

記者李榮／灣區報導
政治觀察家楊俊龍認為，俄羅斯若強吞烏克蘭，恐怕像是吞了活魚進身體，「麻煩的開始」。（記者李榮╱攝影）
政治觀察家楊俊龍認為，俄羅斯若強吞烏克蘭，恐怕像是吞了活魚進身體，「麻煩的開始」。（記者李榮╱攝影）

烏克蘭俄羅斯的戰爭延續至今依然持續，俄羅斯原先設定速戰速決的計畫無法成功，武裝衝突如何結束成為各方都在關注的話題。知名觀察家楊俊龍判斷，烏俄戰爭對於俄國來說情勢恐將愈來愈困難，畢竟俄國很難完全佔領烏克蘭的所有領土。最有可能的結局，是俄國被迫接受妥協。然而，俄國應該還是會堅持讓烏東兩個獨立區域（頓內茨克與盧甘斯克），以及克里米亞的分離。

楊俊龍是政治學專家、柏克萊加大博士，也是中興電腦的創辦人。

「站在人道主義，希望俄羅斯趕快撤兵。」楊俊龍表示，戰爭造成生靈塗炭，俄羅斯被要求停戰的呼聲不會停；另一方面來說，這場戰爭本來就很難久拖、而且事實上俄羅斯的普亭也沒有太多本錢能久戰，「現在是社群媒體時代，民眾隨時可以發布訊息，很多記者也在前線。而俄羅斯方面是不能亂殺平民，但烏克蘭方面則是每個人都能戰鬥，都可以當『恐怖份子』，俄羅斯怎麼能完全鎮壓呢？」

他進一步表示，就歷史的角度與烏俄密切的關係來看，俄羅斯與烏克蘭有很深的淵源，有些俄羅斯人本身就有親人在烏克蘭。因此俄羅斯的軍人也不見得願意去烏克蘭殺人，整體戰況對於俄羅斯不利。

「我覺得普亭（發動戰爭）是錯誤的時機，是個很笨的錯誤。」楊俊龍表示，這次俄羅斯出兵並不但不會獲得其他國家的支持，更等於加強了俄羅斯的軟弱。先前蘇聯在阿富汗戰爭失利，之後又長年與美國軍事競賽，對俄國造成很大的經濟負擔，「美國軍事負擔也很大，但是美國有底子。」再來就是俄羅斯的政治制度不像美國，畢竟俄羅斯的領導某種程度上是必須透過權力鬥爭而出現，不是完全自由競爭，且高層有貪污問題，國力不如西方。

楊俊龍認為，現在多數國家都在制裁俄羅斯，在經濟壓力下，俄羅斯恐怕會非常辛苦。而美國的拜登總統明白表達美國不會出兵，其中的原因主要是美國人並不會支持出兵。

他表示，判斷戰事不會久拖，會走向談判，最有可能的結局是俄國妥協，但俄羅斯應還是會堅持烏東兩塊獨立的區塊以及克里米亞。那些區塊先前就已經是比較偏向俄羅斯。

楊俊龍也說，兩方戰爭時「人心」非常重要。俄羅斯對於烏克蘭來說是外來政敵，烏克蘭人民普遍反對，因此士氣上的凝結比較強大，且烏克蘭人會很勇敢，「俄羅斯就算真的併吞了烏克蘭，恐怕像是吞一隻活魚到身體裡面，吞下去是麻煩的開始。普亭不要做出錯誤的判斷，不然恐怕會成為第二次的解體。」

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