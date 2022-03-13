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多支付1.19元稅費 加州油價全美居冠

記者熊移山／聖荷西報導
相較於美國其他州，加州居民加油平均多支付$1.19的稅和環保費用。（記者熊移山／攝影）
相較於美國其他州，加州居民加油平均多支付$1.19的稅和環保費用。（記者熊移山／攝影）

根據美國汽車協會(AAA)的數據，11日加州油價格平均達到每加侖5.721元，再度創下全美最高油價的紀錄，比全美平均油價4.331元整整高出了1.39元。每回油價大漲，不少加州居民心中又會浮起長期以來的疑問：為什麼加州是全美的油價平均價格最貴的地方？

多數加州人對油價高過其他州這個問題通常的解釋是：加州人力及土地成本高過於其他州，或是說因為加州離美國石油產地較遠，相對依賴進口。其實真正的答案在於加州複雜的稅收和環境法規體系。這些稅收和法規產生的主要理由，是因應氣候變化並保持道路和橋梁的維修。根據「聖荷西信使報」得到的一份報告，上述的理由讓加州人在每次加油時平均多付出了1.19元，一年下來為國庫貢獻了數十億元。

至於多付的1.19元中如何計算，其中51.1美分是州消費稅(State Excise Tax)。這也不意外，加州對汽油的州消費稅是全國最高的，每年都會根據通貨膨脹進行調整。稅率主要是由於參議會第1號法案，通常被稱為「汽油稅」，該法案於2017年通過，並將稅收提高12美分，以幫助支付道路和橋梁維修費用。2020年，該稅開始每年根據通脹進行調整，導致穩步增長，目前州長紐森希望在7月暫時停止本年的增長。

接著，18.4美分是聯邦政府在全國徵收的汽油稅(Federal Excise Tax)，因為這個部分全國都要繳交，所以並不計算在多付的1.19元裡。

另外，3.7%的州和地方平均銷售稅(Average state and local sales tax)。根據州立法分析師辦公室的統計，地方政府對汽油徵收自己的銷售稅，稅率低至2.25%，高到5.75%不等，也就是說，這筆開銷約在12美分到31美分左右。

此外，就是針對環保費用23美分，名為限額與交易計畫(Cap-and-trade program)。簡單的說，就是汽油生產商正在將成本轉嫁給消費者，這個費用是用於生產商購買溫室氣體排放量排放許可證。

18美分是低碳燃料計畫(Low carbon fuel program)，這是加州自2011年起生效的計畫，要求汽油供應商從可再生柴油等低碳燃料供應商處購買氣體排放信用額度。

2美分，地下儲氣費(Underground gas storage fee)。該費用有助於減輕地下儲氣造成的洩漏和其它危害的影響。

除了以上的費用，還有一項，因為就是相對較少的供應來源以外以及必須加入配合環保法規的獨特汽油混合添加物，讓零售商的成本相對再抬高一些。不可否認，加州多數零售站的土地取得及員工薪資，也在油價的成本中。

美國一號海岸公路風景優美，曾被國家地理雜誌評為「一生中不可錯過的50個景點之一」...
美國一號海岸公路風景優美，曾被國家地理雜誌評為「一生中不可錯過的50個景點之一」但因為全程多數路段沿著山壁開鑿，保養經費也相當可觀，這經費中的一部分就來自駕駛人的汽油錢。（記者熊移山／攝影）

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