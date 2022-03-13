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油價上漲 Uber將加收燃油附加費

編譯組／綜合12日電         
油價上漲，Uber添加乘車及外送臨時附加費。（取自臉書）
油價上漲，Uber添加乘車及外送臨時附加費。（取自臉書）

隨著全國各地的汽油價格繼續飆升至歷史高點，Uber周五（3月11日）宣布，它將對乘車和送餐增加燃油附加費。

美國和加拿大的Uber司機運營主管溫士普（Liza Winship）在一份新聞稿中說，從3月16日開始，根據不同的地點，每趟乘客乘車將增加45美分或55美分的費用，而Uber Eats的食品配送訂單將增加35美分或45美分。

溫士普補充說，附加費將取決於地點和行程長度，「這些錢將100%直接進入從業者的口袋。」

「我們希望這一臨時措施將有助於減輕負擔，但我們將繼續聽取反饋意見，並可能在未來做出改變。」她說，Uber公司將在60天後重新評估是否需要收取附加費。

根據美國汽車協會AAA的數據，截至周五，美國一加侖汽油的平均價格為4.33美元，比一年前上漲了53%。AAA數據顯示，周五加州每加侖的平均價格達到全國最高的5.72美元，而一年前為3.78美元。

在周二（3月8日）的年度州情咨文中，州長紐森（Gavin Newsom）宣布他將提出立法，為加州人緩解油價上漲帶來的影響。

紐森此前提議暫停原定於7月進行的汽油稅上調，周二晚上，紐森說，顯然這一步還不夠。他說：「因此我將與立法領導層合作，提交一份提案，把錢放回加州人的口袋裏，以解決油價上漲問題。」

紐森沒有就其抵消油價上漲的提案提供進一步的細節。

紐森 油價 加州

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