卡車用柴油 物價上漲全看它臉色

蔡師傅所駕駛的53x14呎大型貨櫃卡車。（蔡師傅提供）

根據統計數字，美國卡車運輸業每年占所有貨物運輸的70%，運輸了總量超過120億噸的貨物。可以說，卡車運輸業是支撐美國經濟的主幹之一，而卡車、貨車使用的燃料，多數就是我們民眾相對不會使用的柴油(Diesel)，所以說，柴油的價格起落會影響到所有市場上商品價格，一點都不為過。

在美國開大型卡車多年的蔡師傅Tim向記者表示，美國的大卡車司機大約300萬人左右，而每天都有2-3%的人數離開和加入這個行業。外界對這一個龐大的組織，多數都停留在收入高，工作無聊卻壓力大的印象。但其實，工作壓力大是真的，收入高不高就不一定了。

因為長途開車相對的帶來很多潛在的風險，稍不留神錢財損失不算，生命也有危險。另外就是收入，像他是被運輸公司正職聘用的司機，周休二日、每個月固定收入6000元出頭(稅前)，其實也不算高。外界聽到每個月有三、四萬元收入的卡車司機，都是屬於自己有車的「靠行」司機，而且這些司機對油價 是最敏感的，所以這也就是為什麼在油價飆漲之後，大卡車司機會越來越少。

簡單的計算就會知道原因為何。大卡車油箱大概200加侖，柴油價格每漲1元加油成本就增加200元，從去年到現在加州 柴油已經漲了兩元，所以如果還照原來的合同跑單等於是跑得越多虧的越多。所以，並不是因為疫情缺司機，而是很多司機寧可選擇休息也不接單。

在美運輸公司擔任正職的卡車司機蔡師傅。（蔡師傅提供）

至於最近一直以來的熱門話題，洛杉磯「塞港」，那裡貨櫃運離港口的卡車司機並不是長途卡車司機。相反，他們只是將貨櫃運往附近倉庫和配送中心的當地司機，因為工資又更低，所以司機荒就更嚴重。

根據美國汽車協會(AAA)的數據顯示，柴油價格多年以來都是緊跟在與普通無鉛汽油(Regular)的價格左右，誤差不大，但是從本周起隨著原油期貨價格暴漲，截至3月9日中午最新資料，加州柴油平均價格也首度超越優質無鉛汽油(Premium)來到了每加侖5.589元，這個數字比優質無鉛汽油(Premium)多了0.13美分，相較於上個月柴油價格整整漲了1元，與去年同期比較則上漲了兩元，讓人看了膽戰心驚。

所以總統拜登宣布對俄羅斯石油 禁令，市場普遍預期全美受到最大衝擊的應該就是西岸加州，因為加州在地理位置上與洛磯山脈以東的美國大部分石油產區距離較遠。因此，十多年來，美國西海岸的煉油廠一直是俄羅斯石油在美國的最大購買者之一。

蔡師傅表示，大卡車司機的問題也還真是千頭萬緒，除薪資問題，加州機動車輛管理局禁止超過十年以上的大型車輛或發動機進行新註冊，也讓很多擁有卡車的司機選擇退場，同時卡車公司成本自然抬高。新聞大多數都在報導一般轎車上漲，大卡車車頭也不遑多讓，從原來的12萬元調漲到20萬元。所以，這些成本可能最終還是會轉嫁到消費者身上。